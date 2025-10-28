The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.10.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.10.2025
ISIN Name
DE000DW6CY54 DZ BANK IS.A1893
US91282CJE21 USA 23/25
US91282CJD48 USA 23/25 FLR
DE000DW6CYZ8 DZ BANK IS.A1887
DE000DW6CZA8 DZ BANK IS.A1898 VAR
DE000A30VKD1 AOC LEIPZ.T 22/25
US9128285J52 US TREASURY 2025
DE000DDA0UY8 DZ BANK IS.A1215
CH0346828434 NATL AUSTR. BK 17/25 MTN
CH0419041675 VALIANT BANK 19/25
ES00000127G9 SPANIEN 15-25
USU18266AG89 CLEAN HAR. 19/27 REGS
FR0013368263 MMB SCF 18/25 MTN
XS1799523276 OMAN SOV.SUK 18/25 MTN
FR0013365376 AGENCE FSE DEV. 18-25 MTN
BE0002872530 CRELAN 22/25 MTN
XS1843455103 TABR.SUK SPC 18/25
US91282CAT80 USA 20/25
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.10.2025
ISIN Name
DE000DW6CY54 DZ BANK IS.A1893
US91282CJE21 USA 23/25
US91282CJD48 USA 23/25 FLR
DE000DW6CYZ8 DZ BANK IS.A1887
DE000DW6CZA8 DZ BANK IS.A1898 VAR
DE000A30VKD1 AOC LEIPZ.T 22/25
US9128285J52 US TREASURY 2025
DE000DDA0UY8 DZ BANK IS.A1215
CH0346828434 NATL AUSTR. BK 17/25 MTN
CH0419041675 VALIANT BANK 19/25
ES00000127G9 SPANIEN 15-25
USU18266AG89 CLEAN HAR. 19/27 REGS
FR0013368263 MMB SCF 18/25 MTN
XS1799523276 OMAN SOV.SUK 18/25 MTN
FR0013365376 AGENCE FSE DEV. 18-25 MTN
BE0002872530 CRELAN 22/25 MTN
XS1843455103 TABR.SUK SPC 18/25
US91282CAT80 USA 20/25
© 2025 Xetra Newsboard