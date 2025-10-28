GoldenPeaks Capital Holding Ltd. / Schlagwort(e): Finanzierung

GoldenPeaks Capital sichert sich vorrangiges Finanzierungspaket in Höhe von 114 Millionen Euro für ein Photovoltaik-Portfolio in Polen



Warschau, 28. Oktober 2025 - GoldenPeaks Capital (GPC), einer der am schnellsten wachsenden unabhängigen Produzenten erneuerbarer Energien in Europa, hat erfolgreich eine vorrangige Kreditfazilität in Höhe von 114 Millionen Euro zur Finanzierung des Baus von zwei Photovoltaik-Portfolios (PV) in Polen abgeschlossen. Die Finanzierung wurde von der PKO Bank Polski und der Alior Bank bereitgestellt. Capcora fungierte bei der Transaktion als exklusiver Finanzberater von GPC. Diese Transaktion ist die dreizehnte Finanzierung des Aufbaus eines Solarportfolios durch GoldenPeaks Capital in Polen und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, seinen Anteil an erneuerbaren Energien in Mittel- und Osteuropa auszubauen und seine Position als führender IPP für erneuerbare Energien in der Region zu stärken. Die Solaranlagen sind in zwei separate Portfolios gebündelt. Alle Projekte profitieren von einem langfristigen Stromabnahmevertrag (PPA). Die Projektfinanzierung umfasst die Finanzierung der Gleichstromkapazität der Portfolioanlagen. Die zusätzlichen Mittel sind vom Abschluss des Genehmigungsverfahrens abhängig. Die Transaktion umfasst einen neuen Bankpartner, die Alior Bank, während die PKO Bank Polski, ein wiederkehrender Kreditgeber, ihre starke Unterstützung für GoldenPeaks Capital fortsetzt. Addleshaw Goddard fungierte als Rechtsberater der vorrangigen Kreditgeber, während Greenberg Traurig und Clyde & Co als Berater von GoldenPeaks Capital bei dieser wegweisenden Finanzierung fungierten. Anna Trochim, Leiterin für Strukturierte Finanzierungen bei der Alior Bank, erklärte: "Als neuer Bankpartner von GoldenPeaks Capital haben wir uns verpflichtet, innovative Finanzlösungen anzubieten und ihre Wachstumsambitionen mit maßgeschneiderten Bankdienstleistungen zu unterstützen. Wir freuen uns, Teil dieser Transaktion zu sein." Adam Kosmala, Leiter des Structured Finance Bureau der PKO Bank Polski, sagte: "Wir sind stolz, unsere Zusammenarbeit mit GoldenPeaks Capital durch einen substanziellen Finanzierungsanteil an diesem Club Deal fortzusetzen. Darüber hinaus wird die Transaktion die Schaffung enormer neuer Kapazitäten für saubere Energie ermöglichen und zur Energiewende in Polen beitragen." "GoldenPeaks ist weiterhin der führende IPP für erneuerbare Energien in Polen, unserem Kernmarkt. Diese Transaktion zeigt unsere anhaltend enge Zusammenarbeit mit führenden lokalen Banken und starken internationalen Institutionen auf diesem Weg", sagte Daniel Tain, Präsident und Gründer von GoldenPeaks Capital. "Diese Finanzierung ist die dritte erfolgreiche Transaktion zwischen GoldenPeaks Capital und Capcora und stellt eine groß angelegte, komplexe Finanzierung dar, die mehrere kleinere Projekte unter einer einzigen Struktur umfasst. Dieser Deal unterstreicht unsere fortgesetzte Partnerschaft mit GoldenPeaks Capital und unterstreicht den Wert lokaler Bankclub-Finanzierungsstrukturen", sagte Alexander Enrique Kuhn, Managing Partner bei Capcora. Über die PKO Bank Polski Als börsennotiertes Unternehmen an der Warschauer Börse genießt die PKO Bank Polski internationale Anerkennung und zählt zu den größten Finanzinstituten Europas. Die Bank ist bekannt für ihr Engagement für Innovation und digitale Transformation und nutzt kontinuierlich modernste Technologien, um ihre Dienstleistungen zu verbessern und ihren Kunden weltweit einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten. www.pkobp.pl Über die Alior Bank Die Alior Bank kombiniert traditionelle Bankdienstleistungen mit innovativen digitalen Lösungen und bietet Privat- und Firmenkunden moderne und benutzerfreundliche Finanzprodukte. Das Unternehmen verfolgt eine klare Innovationsstrategie und setzt auf fortschrittliche IT-Infrastrukturen, um seinen Kunden effiziente und zukunftsweisende Dienstleistungen zu bieten. www.aliorbank.pl Über Capcora Capcora ist ein unabhängiges Finanzberatungsunternehmen, das sich auf die Strukturierung und Organisation von Projekt- und Unternehmensfinanzierungen in den Bereichen erneuerbare Energien und Infrastruktur spezialisiert hat. Das Unternehmen unterstützt Investoren und Projektentwickler in ganz Europa bei der Durchführung komplexer Transaktionen und bietet maßgeschneiderte Finanzlösungen zur Beschleunigung der Energiewende. www.capcora.com Über GoldenPeaks Capital GoldenPeaks Capital ist auf den Bau und Betrieb von Solarsystemen spezialisiert und einer der größten Eigentümer von Photovoltaikanlagen in Polen und Ungarn, mit über 15 Jahren Erfahrung in der weltweiten Strukturierung von Energieprojekten. Darüber hinaus ist GPC mit verschiedenen BESS + PV-Pilotprojekten in Polen und Ungarn Vorreiter bei der Einführung neuer Technologien in Osteuropa. GoldenPeaks Capital wird die Entwicklung der Branche der erneuerbaren Energien in Osteuropa weiter beschleunigen, indem es alle Bereiche der erneuerbaren Energien nahtlos integriert, darunter Projektentwicklung und Engineering, Finanzierung und Strukturierung, Lieferkettenmanagement, Bau und Inbetriebnahme, Anlagenbetrieb sowie Gewerbe- und Energievertrieb. So wird eine wertvolle Abstimmung von Methoden, Ethik und Zielen gewährleistet. Media queries : GoldenPeaks Capital Siro Barino E-Mail: media@goldenpeakscapital.com 