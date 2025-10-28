VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 28
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-10-27
|NL0009272749
|3938777.000
|387828754.33
|98.4643
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-10-27
|NL0009272772
|513000.000
|38035896.82
|74.1440
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-10-27
|NL0009272780
|360000.000
|30947596.04
|85.9655
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-10-27
|NL0009690239
|8310404.000
|323447349.69
|38.9208
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-10-27
|NL0009690247
|2598390.000
|45094585.44
|17.3548
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-10-27
|NL0009690254
|2426537.000
|30346009.18
|12.5059
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-10-27
|NL0010273801
|2681000.000
|51393124.05
|19.1694
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-10-27
|NL0010731816
|858000.000
|73908958.06
|86.1410
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-10-27
|NL0011683594
|79600000.000
|3578754959.97
|44.9592
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-10-27
|NL0010408704
|30103010.000
|1104369575.65
|36.6864
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-10-27
|NL0009272764
|328000.000
|20830424.57
|63.5074
