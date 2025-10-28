Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 28
|27/10/2025
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base
(ShareClass)
|NAV per Share
Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|27/10/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|270411.75
|6.1452
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|27/10/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|81509650.00
|505679947.43
|6.2039
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|27/10/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3400000.00
|19432351.99
|5.7154
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|27/10/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|270086.00
|6.1547
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|27/10/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|19214377.00
|117011614.82
|6.0898
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|27/10/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|272785.00
|1470708.22
|5.3915
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|27/10/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|36210000.00
|252800920.29
|6.9815
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|27/10/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|4920000.00
|29674980.31
|6.0315
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|27/10/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|44800000.00
|229552016.00
|5.1239
© 2025 PR Newswire