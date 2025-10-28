DJ Symrise reduziert Wachstumsprognose 2025 erneut

DOW JONES--Symrise kappt nach schwachem Umsatzwachstum im dritten Quartal die Erwartungen für 2025 erneut. Der Duftstoff- und Aromenhersteller rechnet nunmehr noch mit rund 2,3 bis 3,3 Prozent organischem Wachstum im laufenden Jahr, wie er am Firmensitz Holzminden mitteilte. Ende Juli hatte Symrise die Wachstumserwartung auf vergleichbarer Basis bereits auf 3 bis 5 Prozent gesenkt.

"Die Verbrauchernachfrage in verschiedenen Absatzmärkten verlief verhaltend", sagte Vorstandschef Jean-Yves Parisot, "das wird sich in naher Zukunft nicht umkehren". Zuletzt hätten auch steigende Zölle und somit höhere Kosten für Endverbraucher die Nachfrage bei Symrise negativ beeinflusst.

Symrise verbuchte im dritten Quartal einen Umsatz von 1,22 Milliarden Euro und damit so viel wie von Analysten geschätzt. Das organische Wachstum fiel mit 1,4 Prozent aber deutlich schwächer aus, als der Konsens von 1,9 Prozent Plus erwarten ließ. Währungseffekte schmälerten das organische Wachstum um 4,0 Prozentpunkte. Die stärksten Zuwächse verbuchte Symrise in der Europa-Region EAME (Europa, Afrika und Naher Osten), in Amerika hingegen gingen die Einnahmen auch organischer Basis zurück.

Im größeren Geschäftsbereich Taste, Nutrition & Health sank das organische Wachstum im dritten Quartal deutlich auf 1,2 (Vorjahr: 11,3) Prozent, im kleineren Scent & Care auf 1,7 (8,4) Prozent.

Ergebniszahlen nannte Symrise zum dritten Quartal wie üblich nicht, bestätigte aber das Margenziel für 2025 mit rund 21,5 Prozent. 30 Millionen Euro der für 2025 angepeilten Kosteneinsparungen im Gesamtvolumen von 40 Millionen Euro seien bis Ende September bereits realisiert worden, hieß es.

