Mainz (ots) -Woche 48/25Montag, 24.11.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:15.00 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie verlorenen Schätze NinivesGroßbritannien 2018"Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte: Das Geheimnis der Schrumpfköpfe" entfällt(weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen)Bitte Programmänderungen beachten:16.30 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie Toten von Sandby BorgGroßbritannien 2019"Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte: Der Garten Eden" entfällt17.15 Verlorene Schätze - Das Erbe des Assyrischen ReichesGroßbritannien 202418.00 Aufstieg und Fall der MinoerDas Geheimnis der PriesterinnenDeutschland 2025"Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte: Der Turmbau zu Babel" entfällt(weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6146406

