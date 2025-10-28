Mainz (ots) -
Woche 48/25
Montag, 24.11.
Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:
15.00 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte
Die verlorenen Schätze Ninives
Großbritannien 2018
"Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte: Das Geheimnis der Schrumpfköpfe" entfällt
(weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen)
Bitte Programmänderungen beachten:
16.30 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte
Die Toten von Sandby Borg
Großbritannien 2019
"Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte: Der Garten Eden" entfällt
17.15 Verlorene Schätze - Das Erbe des Assyrischen Reiches
Großbritannien 2024
18.00 Aufstieg und Fall der Minoer
Das Geheimnis der Priesterinnen
Deutschland 2025
"Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte: Der Turmbau zu Babel" entfällt
(weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen)
© 2025 news aktuell