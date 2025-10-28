Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 28
[28.10.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|27.10.25
|IE00BN4GXL63
|10,737,633.00
|EUR
|0
|106,499,310.18
|9.9183
|Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|27.10.25
|IE00BN4GXM70
|31,280.00
|SEK
|0
|3,115,586.52
|99.6031
|Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|27.10.25
|IE00BMQ5Y557
|458,600.00
|EUR
|0
|51,284,506.74
|111.8284
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|27.10.25
|IE00BMDWWS85
|44,815.00
|USD
|0
|5,447,750.17
|121.5609
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|27.10.25
|IE00BN0T9H70
|52,303.00
|GBP
|0
|6,171,200.92
|117.9894
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|27.10.25
|IE00BKX90X67
|55,979.00
|EUR
|0
|6,191,154.97
|110.5978
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|27.10.25
|IE00BKX90W50
|15,507.00
|CHF
|0
|1,533,480.94
|98.8896
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|27.10.25
|IE000L1I4R94
|1,789,086.00
|USD
|0.
|21,008,650.37
|11.7427
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|27.10.25
|IE000LJG9WK1
|525,302.00
|GBP
|0
|5,483,177.01
|10.4381
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|27.10.25
|IE000JL9SV51
|40,471.00
|USD
|0
|486,334.15
|12.0169
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|27.10.25
|IE000BQ3SE47
|3,710,547.00
|SEK
|0
|420,366,294.06
|113.2896
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|27.10.25
|IE000LSFKN16
|656,306.00
|GBP
|0
|6,825,946.89
|10.401
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|27.10.25
|IE000LH4DDC2
|272,747.00
|EUR
|0
|3,079,422.53
|11.2904
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|27.10.25
|IE000WXLHR76
|1,013,673.00
|EUR
|0
|10,861,332.10
|10.7148
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|27.10.25
|IE000P7C7930
|73,581.00
|GBP
|0
|811,057.78
|11.0227
|Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|27.10.25
|IE000CV0WWL4
|11,000,000.00
|JPY
|0
|1,309,762,698.45
|119.0693
|Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|27.10.25
|IE0002A3VE77
|700,000.00
|EUR
|0
|8,818,056.17
|12.5972
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|27.10.25
|IE000YMBL844
|2,241,357.00
|USD
|0
|23,525,263.91
|10.496
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|27.10.25
|IE000RH1ZG27
|64,427.00
|USD
|0
|686,054.48
|10.6486
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|27.10.25
|IE000CCQKON9
|2,034,999.00
|EUR
|0
|20,579,429.97
|10.1127
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|27.10.25
|IE000I8CR2Q4
|5,005.00
|EUR
|0
|50,573.57
|10.1046
|Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|27.10.25
|IE0009ZTL4B5
|510,000.00
|USD
|0
|5,596,035.43
|10.9726
|Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|27.10.25
|IE000Y3FZEN4
|521,000.00
|USD
|0
|5,333,445.84
|10.2369
