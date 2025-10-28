STARLIMS, ein weltweit führender Anbieter von Laborinformations- und Managementsystemen (LIMS) und Informatiklösungen, hat heute Quality Manufacturing (QM) Essentials vorgestellt, ein neues cloudbasiertes LIMS, das für kleine und mittelständische (KMU) Chargenhersteller entwickelt wurde, um Produkte schneller und kostengünstiger auf den Markt zu bringen.

Die Einführung spiegelt das Engagement von STARLIMS wider, die besonderen Anforderungen kleinerer Chargenfertigungsunternehmen zu erfüllen, die die Leistungsfähigkeit eines LIMS benötigen, ohne die Kosten oder die Komplexität einer groß angelegten Implementierung in Kauf nehmen zu müssen. QM Essentials wurde für die Pharma-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie für die Konsumgüterindustrie entwickelt und ermöglicht es kleinen und mittleren Unternehmen, die Einhaltung von Vorschriften zu vereinfachen und die Freigabe von Chargen zu beschleunigen. Die Lösung ist sofort einsatzbereit und kann in nur 4 bis 6 Wochen implementiert werden.

Ein kosteneffizientes SaaS-LIMS mit geringerer Komplexität

QM Essentials ist eine vorkonfigurierte und mit wesentlichen Funktionen wie Batch-Login, Umgebungsüberwachung, Outsourcing-Proben und statischen Daten vorinstallierte Software-as-a-Service (SaaS)-LIMS-Lösung, die es kleinen und mittleren Labors ermöglicht, schnell zu starten, während gleichzeitig die Kosten minimiert werden und teure, maßgeschneiderte Lösungen vermieden werden. Das LIMS umfasst auch vorkonfigurierte Rollen, die es Herstellern ermöglichen, ihre Labore schnell zu automatisieren und zu optimieren, um Produkte schneller auf den Markt zu bringen.

"Mit QM Essentials LIMS bieten wir kleineren Herstellern, die denselben Qualitäts- und Compliance-Anforderungen wie große Unternehmen unterliegen, jedoch eine weniger komplexe Lösung benötigen, die jahrzehntelange Erfahrung von STARLIMS", erklärte Lauren Whitsell, Chief Product Operations Officer bei STARLIMS. "QM Essentials ermöglicht es kleinen und mittleren Unternehmen, die Effizienz, Produktivität und Rückverfolgbarkeit ihres Labors mit einem kostengünstigen, skalierbaren LIMS zu verbessern, das darauf ausgelegt ist, mit weniger Aufwand mehr zu erreichen."

Basierend auf bewährter STARLIMS-Technologie

QM Essentials vereint jahrelange Erfahrung mit bewährter LIMS-Technologie in einem weniger komplexen, skalierbaren System und bietet kleinen und mittleren Fertigungsunternehmen die Flexibilität, klein anzufangen und nahtlos auf das voll ausgestattete Quality Manufacturing (QM) LIMS zu erweitern, wenn sich ihre Anforderungen ändern ohne dass eine umfangreiche Systemmigration erforderlich ist.

Für Unternehmen, die ihre Kapazitäten erweitern und tiefere Einblicke in die Laborleistung gewinnen möchten, sind optionale STARLIMS-Lösungserweiterungen wie Stabilitätsstudien und Advanced Analytics 2.0 verfügbar.

Hervorragende Laborleistungen seit fast vier Jahrzehnten

QM Essentials spiegelt das kontinuierliche Engagement von STARLIMS wider, Unternehmen jeder Größe bei der Modernisierung ihrer Laborabläufe zu unterstützen. Dank jahrelanger Erfahrung in der Unterstützung weltweit führender Fertigungsunternehmen freut sich STARLIMS, diese Vorteile nun auch kleineren Herstellern zugänglich zu machen, die nach Flexibilität, Effizienz und Optimierung in großem Maßstab streben.

Um mehr über QM Essentials zu erfahren oder eine Demo anzufordern, besuchen Sie bitte starlims.com.

Über STARLIMS

Als anerkannter Marktführer im Bereich LIMS- und Informatiklösungen ist STARLIMS bestrebt, über 1.100 Kunden weltweit hochwertige Produkte und Dienstleistungen anzubieten. STARLIMS wird in über 2.000 Laboren eingesetzt und bedient Unternehmen aus den Bereichen Biowissenschaften, CDMOs, Lebensmittel und Getränke, Chemie, Agrochemie, Öl und Gas, Konsumgüter, Auftragsforschung, Forschung und Entwicklung, öffentliche Gesundheit und klinische Diagnostik. Mit einem modernen F&E-ELN in seinem Portfolio bietet STARLIMS Lösungen für die entscheidenden Herausforderungen, denen Kunden bei der Suche nach einer fortschrittlichen Plattform gegenüberstehen, die sie von der Forschung und Entwicklung bis zur Vermarktung unterstützt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251021381522/de/

Contacts:

Brette Querzoli, Senior Marketing Director

STARLIMS

Brette.querzoli@starlims.com