Fed: Suche nach Balance zwischen Preisstabilität und Vollbeschäftigung bei limitierten staatlichen Konjunkturdaten
Von François Rimeu, Senior Strategist, Crédit Mutuel Asset Management
Auf ihrer Sitzung am 28. und 29. Oktober wird die US-Notenbank voraussichtlich eine zweite Zinssenkung um 25 Basispunkte in Folge bekannt geben. Diese Präventivmaßnahme soll eine mögliche Verschlechterung des Arbeitsmarktes abmildern..
Unsere Erwartungen:
Insgesamt dürfte die Fed einen vorsichtigen und risikobewussten Ansatz verfolgen und ihre Geldpolitik neutraler gestalten, um die Konjunktur zu stützen.
Jerome Powell dürfte das Wachstum als solide und den Arbeitsmarkt als weitgehend ausgewogen beschreiben, wenn auch mit moderaten Abwärtsrisiken. Gleichzeitig wird er einräumen, dass die Inflation teilweise aufgrund von Zöllen weiterhin erhöht ist. Er dürfte jedoch erneut betonen, dass die Geldpolitik diese Zolleffekte ignorieren sollte. Die langfristigen Inflationserwartungen bleiben gut verankert, und die aktuellen Bedingungen, insbesondere auf dem Arbeitsmarkt, lassen nicht erkennen, dass diese Preissteigerungen zu einer nachhaltigen Inflation führen könnten.
