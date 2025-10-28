DAX Prognose für Dienstag, 28.10.25 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX startet nach einem freundlichen Wochenauftakt mit leichten Gewinnmitnahmen in den Handelstag. Die Anleger blicken gespannt auf neue Konjunkturdaten und mögliche Zinssignale aus den USA. Der deutsche Leitindex bewegt sich aktuell in einer engen Handelsspanne, während technische Marken bei 24.200 und 24.400 Punkten im Fokus stehen. Unsere heutige DAX Prognose beleuchtet, welche Szenarien für Bullen und Bären relevant sind und wie sich das Chartbild aktuell darstellt.

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.