KI-Modelle haben die Welt revolutioniert und werden die Zukunft maßgeblich beeinflussen - das gilt auch für den Börsenhandel. Derzeit läuft ein Pilotprojekt, bei dem die bekanntesten Chatbots in einem Krypto-Trading-Wettbewerb gegeneinander antreten. Nach nicht einmal zwei Wochen ist ein eindeutiger Klassenunterschied zu erkennen.Ausgerichtet wird der Wettbewerb namens Alpha Arena von Nof1 auf der gleichnamigen Website. Nof1 will mit dem Wettbewerb die Investitionsfähigkeiten der besten KI-Modelle ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.