- BARCLAYS REINITIATES TRITAX BIG BOX WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 175 PENCE - BERENBERG CUTS RWS HOLDINGS PLC PRICE TARGET TO 210 (240) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 690 (640) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BIG YELLOW GROUP TO 'HOLD' - PRICE TARGET 1191 PENCE - JEFFERIES RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 5500 (5200) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 600 (610) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1620 (1600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LBBW RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 4700 (4600) PENCE - 'HOLD' - RBC RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 110 (100) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 725 (650) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS TRUSTPILOT PRICE TARGET TO 370 (400) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SPIRAX TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 10500 (7500) PENCE
