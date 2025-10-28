Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt fällt am Dienstag klar in den roten Bereich. Unter Anlegern macht sich Enttäuschung über diverse Quartalsberichte breit, allen voran vom Pharmakonzern Novartis. Aber auch andere Unternehmen enttäuschten. Zudem zeige sich bereits eine gewisse Zurückhaltung vor der Fed-Zinssitzung am Mittwoch sowie weiterer Unternehmenszahlen. Hierzulande stehen am Abend noch Amrize und Logitech an, am Mittwoch rückt die UBS in den ...

