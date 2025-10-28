Bünde (ots) -Revell, der bekannteste Hersteller von Modellbausätzen, startet erstmals eine besondere Mitmach-Kampagne: "Let's Build Models". Ziel ist es zu zeigen, dass Modellbau für alle da ist, unabhängig von Alter oder Erfahrung. Ob Promi, Influencer oder einfach Mensch mit Leidenschaft: diese Kampagne verbindet Modellbauer aus der ganzen Welt und zeigt, wie viele Menschen diese Leidenschaft teilen.Mit der Kampagne lädt Revell alle dazu ein, ihr persönliches Modellbau-Erlebnis zu teilen. Für den detailverliebten Bastler mit jahrzehntelanger Erfahrung oder den neugierigen Anfänger, Autoliebhaber, Traktor-Fan oder Star-Wars-Enthusiast - bei Revell findet jeder sein passendes Modell - mit der Kampagne dürfen die Ergebnisse mit der Community stolz geteilt und präsentiert werden."Wir wollen echte, persönliche Statements sehen. Bilder und Geschichten, die zeigen, was Modellbau im Leben unserer Community bedeutet, sei es Spaß, Leidenschaft oder eine kleine Flucht aus dem Alltag. Dein Modell muss nicht perfekt sein, aber zeig deine Leidenschaft", so Roger Kettler, Director Marketing & E-Commerce bei der Carrera Revell Group.Über die Kampagnen-Website Revell Let's Build Models (https://lets-build-models.com/) können Teilnehmer ihr Modell mit einem Foto hochladen und Teil der "Let's Build Models"-Community werden. So können Teilnehmer auch andere Modellbaufans mit ihren Lieblingsmodellen sehen. Unter allen Teilnehmern der Kampagne werden 50 Modelle aus dem Revell Sortiment verlost.Mit "Let's Build Models" macht Revell deutlich: Modellbau ist mehr als nur ein Hobby!Weitere Informationen finden Sie unter revell.dePressekontakt:SWORDFISH PRAriane PoschnerMail: revell@swordfish-pr.deOriginal-Content von: Revell GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65027/6146757