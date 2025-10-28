Die Merz Group, ein internationales, diversifiziertes Gesundheitsunternehmen in Familienbesitz, stellt sich für die Zukunft auf und erweitert ihre Geschäftsführung: Dr. Almuth Steinkühler übernimmt zum 1. November die Position des Chief Financial Officer der Merz Group. Sie ergänzt damit das bestehende Führungsteam von Philip Burchard (Chief Executive Officer) und Hans-Jörg Bergler (Chief Operating Officer).

Dr. Almuth Steinkühler, new CFO of Merz Group

Mit der Berufung von Dr. Almuth Steinkühler stärkt die Merz Group ihren zentralen Finanzbereich. Als CFO wird sie nicht nur Teil der Geschäftsführung der Merz Group, sondern übernimmt auch Verantwortung in den Steuerungsgremien der verschiedenen Unternehmen innerhalb der Merz Group.

Christian Baatz (Sprecher der Geschäftsführung Merz Familienholding): "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Dr. Almuth Steinkühler eine ausgewiesene Finanzexpertin für die Merz Group gewinnen konnten. Besonders beeindruckt hat uns ihr erfolgreiches Engagement als CFO in einem führenden Unternehmen für Verpackungslösungen für die Pharmaindustrie. Mit ihrer Kompetenz und ihrem Blick für strategische Unternehmensentwicklung wird sie unser Familienunternehmen in einer wichtigen Wachstumsphase entscheidend verstärken. Wir heißen sie herzlich willkommen und wünschen ihr einen erfolgreichen Start."

Philip Burchard (CEO Merz Group): "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Dr. Almuth Steinkühler. Ihre internationale Erfahrung als Finanzmanagerin und ihre ausgewiesene Expertise in der Pharmabranche machen sie zur idealen Ergänzung unserer Geschäftsführung. Besonders wertvoll ist auch ihre Erfahrung in der Digitalisierung und Optimierung von Geschäftsprozessen. Gemeinsam im neuen Dreierteam werden wir die erfolgreiche Entwicklung der Merz Group entschlossen weiter vorantreiben."

Zur Person: Dr. Almuth Steinkühler

Dr. Almuth Steinkühler bringt langjährige Erfahrung in leitenden Finanzpositionen internationaler Unternehmen mit, darunter Continental, thyssenkrupp und SCHOTT Pharma. Zuletzt war sie als CFO von SCHOTT Pharma tätig, wo sie maßgeblich die Strategie für profitables Wachstum gestaltete und Europas größten Börsengang (IPO) im Jahr 2023 leitete. Sie trieb dort zudem die Transformation zu einem eigenständigen Unternehmen und die Digitalisierung von Finanzprozessen voran. Frau Dr. Steinkühler ist promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin.

Über die Merz Group

Die Merz Group ist seit 117 Jahren ein Familienunternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main. Zur Gruppe gehören sieben verschiedene Unternehmen. Die größten sind Merz Aesthetics einer der weltweit führenden Anbieter im Bereich der ästhetischen Medizin, Merz Therapeutics ein Pharmaunternehmen, das sich auf die Behandlung von neurologischen Erkrankungen spezialisiert hat sowie Merz Lifecare als Anbieter von rezeptfreien Medizinprodukten mit bekannten Marken wie tetesept, Merz Spezial, SOS und Zirkulin. Mit diesem Markensortiment gehört Merz Lifecare zu den Marktführern im deutschsprachigen Raum. Die Merz Group beschäftigt weltweit über 5.000 Mitarbeitende und hat im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von über 2,2 Milliarden Euro erwirtschaftet.

