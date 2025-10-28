Leipzig (ots) -Utopie & Dystopie aus dem Jahr 1927: MDR Klassik präsentiert am 30. Oktober, 19.00 Uhr in der Georg-Friedrich-Händel-Halle Fritz Langs visionären Stummfilmklassiker "Metropolis", der als erster Film überhaupt seit 2001 zum Unesco-Weltdokumentenerbe gehört. Das außergewöhnliche Konzertereignis - bei dem das MDR-Sinfonieorchester live zur Filmvorführung die originale Filmmusik von Gottfried Huppertz spielt - verwandelt dabei die Konzerthalle in Halle (Saale) in einen Kinosaal. Am Pult steht der britische Dirigent Ben Palmer, der zu den führenden europäischen Spezialisten für Live-Film-Dirigate zählt. Das MDR-Sinfonieorchester ist regelmäßig mit Filmmusiken zu erleben. In der Konzertsaison 2025/26 gibt es für Cineasten noch Filmkonzerte zu "Herr der Ringe" und zu Murnaus historischem Faust-Film. Mehr Informationen zum Programm bei MDR Klassik (https://www.mdr.de/klassik/metropolis-filmmusik-konzert-halle-100.html). Tickets gibt es unter mdr-tickets.de.Meilenstein der FilmgeschichteMetropolis, 1927 uraufgeführt, gilt als Meilenstein der Filmgeschichte und als eines der bedeutendsten Werke des deutschen Expressionismus. Der Film entwirft ein dystopisches Zukunftsbild einer futuristischen Stadt mit einer streng geteilten Zweiklassengesellschaft. Während die Reichen in paradiesischen Zuständen leben, schuften die Arbeiter unter der Erde - in Schach gehalten von einem totalitären Machtapparat und bedroht durch die Macht der Maschinen.Wiederentdeckung der OriginalfassungDie gezeigte Fassung basiert auf der spektakulären Wiederentdeckung einer nahezu vollständigen Kopie in Buenos Aires im Jahr 2008. Dank der aufwendigen Restaurierung durch die Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung kehrte Metropolis 2010 als Gesamtkunstwerk zurück - inklusive der rekonstruierten Originalmusik von Gottfried Huppertz (1887 - 1937). Sie vertieft das Filmerlebnis emotional und verbindet spätromantische Klangwelten mit dramatischer Intensität.Erster Film im UNESCO-WeltdokumentenerbeDie Aufführung durch das MDR-Sinfonieorchester ist nicht nur ein cineastisches Highlight für Filmfans, Musikliebhaber und alle, die sich von der Magie eines Live-Orchesters verzaubern lassen möchten. Sie ist auch eine Hommage an die Filmkunst und die kulturelle Bedeutung von Metropolis, das 2001 als erster Film ins Unesco-Weltdokumentenerbe aufgenommen wurde.Weitere Konzerte für Filmmusik-FansDas MDR-Sinfonieorchester ist regelmäßig mit Filmmusiken zu erleben. In der Konzertsaison 2025/26 stehen noch zwei weitere Konzerte für Cineasten an: In der Arena Leipzig erklingt Howard Shores Musik zu Herr der Ringe (https://www.mdr.de/konzerte/konzertkalender/konzert-3166.html) (29. Mai 2026) live zum Film und in der Leipziger Oper steht Bernd Schultheis' Musik zu Murnaus Film Faust - Eine deutsche Volkssage (https://www.mdr.de/konzerte/konzertkalender/konzert-3088.html) (5. Mai 2026) an.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55,E-Mail: kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6146981