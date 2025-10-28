Mainz (ots) -
ZDFinfo Änderungsmitteilung
Woche 48/25
Sonntag, 23.11.
Bitte Programmänderung beachten:
5.45 Terra X Harald Lesch
...und die Wahrheit über UFOs
Deutschland 2025
Terra X: Nikola Tesla - Magier der Elektrizität - entfällt!
Montag, 24.11.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00Terra X Harald Lesch ... und das Leben auf dem Supervulkan - entfällt!
Dienstag, 25.11.
Bitte Programmänderung beachten:
5.15 The True Story of Robert Downey Jr.
Großbritannien 2023
The True Story of Rihanna - entfällt!
Donnerstag, 27.11.
Bitte Programmänderung beachten:
11.30 Terra X Harald Lesch
... und das Leben auf dem Supervulkan
Deutschland 2025
Die Erde - Entstehung des Lebens: Menschen und Tiere - entfällt!
Freitag, 28.11.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 Mythos Enigma - Tauchgang in die Vergangenheit
Deutschland 2021
Mythen-Jäger: Die geheimnisvolle Goldmine - entfällt!
