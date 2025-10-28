Mainz (ots) -ZDFinfo ÄnderungsmitteilungWoche 48/25Sonntag, 23.11.Bitte Programmänderung beachten:5.45 Terra X Harald Lesch...und die Wahrheit über UFOsDeutschland 2025Terra X: Nikola Tesla - Magier der Elektrizität - entfällt!Montag, 24.11.Bitte Programmänderung beachten:7.00Terra X Harald Lesch ... und das Leben auf dem Supervulkan - entfällt!Dienstag, 25.11.Bitte Programmänderung beachten:5.15 The True Story of Robert Downey Jr.Großbritannien 2023The True Story of Rihanna - entfällt!Donnerstag, 27.11.Bitte Programmänderung beachten:11.30 Terra X Harald Lesch... und das Leben auf dem SupervulkanDeutschland 2025Die Erde - Entstehung des Lebens: Menschen und Tiere - entfällt!Freitag, 28.11.Bitte Programmänderung beachten:7.00 Mythos Enigma - Tauchgang in die VergangenheitDeutschland 2021Mythen-Jäger: Die geheimnisvolle Goldmine - entfällt!Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6146994

