DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 29. Oktober (vorläufige Fassung)

=== *** 06:45 CH/UBS Group AG, Ergebnis 3Q *** 06:45 NL/Redcare Pharmacy NV, Ergebnis 3Q (11:00 Analystenkonferenz) 06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 3Q *** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 9 Monate *** 07:00 DE/BASF SE, Ergebnis 3Q (08:30 Analystenkonferenz; 10:00 PK) *** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 3Q (8:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 3Q (10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Ergebnis 3Q (08:00 Analystenkonferenz; 9:15 PK) *** 07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 9 Monate *** 07:30 DE/Adidas AG, ausführliches Ergebnis 3Q (10:00 Pk, 15:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q (15:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Traton SE, Ergebnis 9 Monate (10:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 08:00 CH/Glencore plc, Production Report 3Q *** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 3Q *** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Oktober 09:00 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Ergebnis 3Q *** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q PROGNOSE: +0,7% gg Vq zuvor: +0,8% gg Vq *** 11:00 BE/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) *** 11:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 3Q 11:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 3Q 11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2035 im Volumen von 4,5 Mrd EUR *** 12:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 3Q 12:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 3Q *** 12:30 US/Boeing Co, Ergebnis 3Q *** 14:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats Overnight Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: 2,50% *** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 17:45 NL/Airbus SE, Ergebnis 9 Monate *** 19:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 3,75% bis 4,00% zuvor: 4,00% bis 4,25% *** 19:30 US/Fed-Chairman Powell, Pressekonferenz *** 21:00 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 3Q 21:00 US/Starbucks Corp, Jahresergebnis *** 21:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 3Q *** 21:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 1Q 21:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 3Q - US/Aussetzung der Einfuhrzölle auf mexikanische Waren endet - DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Pk Weltspartag *** - DE/Versicherungsaufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Jahreskonferenz ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

October 28, 2025 10:39 ET (14:39 GMT)

