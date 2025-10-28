DJ XETRA-SCHLUSS/DAX stagniert - Kräftige Bewegungen bei Einzelwerten

DOW JONES--Auch am Dienstag hat sich am deutschen Aktienmarkt in der Breite wenig getan. Der DAX trat mit 24.279 Punkten nahezu auf der Stelle. Viel Musik spielte aber Einzelwerten, vor allem aus der zweiten und dritten Reihe. Unter anderem brach der Kurs von Suss Microtec, einem Zulieferer der Halbleiterindustrie, nach einer Gewinnwarnung um 27,4 Prozent ein.

In der Breite hofft der Markt weiter auf eine konjunkturelle Erholung in Deutschland, vor allem als Reaktion auf das milliardenschwere Investitionsprogramm der Bundesregierung. Die lässt aber noch auf sich warten, was sich laut Marktteilnehmern in negativen Überraschungen bei den Quartalszahlen und Ausblicken von manchen Unternehmen niederschlägt. DAX-Unternehmen seien davon weniger betroffen, weil diese ihr Geld viel stärker international verdienten.

Aus dem DAX legte die Deutsche Börse neuen Zahlen vor. Sie fielen im Rahmen der Erwartungen aus. Das um 4 Prozent besser als erwartet ausgefallene operative Ergebnis sei vor allem auf die unter den Erwartungen ausgefallenen Kosten zurückzuführen, fanden einige Akteure einen Kritikpunkt. Die Aktie verlor 1,7 Prozent.

Deutsche Post schlossen 1,4 Prozent fester. Für Käufe sorgten hier unerwartet gute Geschäftszahlen des US-Wettbewerbers UPS. Schlusslicht im DAX waren Symrise mit einem Minus von 4,5 Prozent. Der Duftstoffhersteller kappte nach einem schwachen Umsatzwachstum im dritten Quartal die Erwartungen für 2025 erneut.

Zur erneuten Senkung der Margenprognose bei Suss Microtec hieß es von den Analysten der DZ Bank, dass der Zyklusabschwung das Unternehmen stärker treffe als befürchtet. Nicht nur die Gewinnwarnung an sich komme überraschend, sondern vor allem deren Ausmaß, das gravierend sei. Es sei zudem unrealistisch anzunehmen, dass die Fixkosten trotz entsprechender Maßnahmen des Managements mit derselben Geschwindigkeit gesenkt werden könnten. Die zu erwartende Unterauslastung dürfte einen deutlichen Gewinnrückgang zur Folge haben.

Nachrichtenlos rutschten Kontron um 14,9 Prozent ab. Manche Teilnehmer vermuteten als Ursache die Gewinn warnung und den Kurseinbruch bei Suss als Auslöser.

Die Drittquartalszahlen von Siltronic verfehlten die Erwartungen, der Aktienkurs verbilligte sich um 3,4 Prozent. Dass der Wafer-Hersteller zumindest den Ausblick bestätigte, stützte den Kurs nicht.

Hypoport sackten um 8,4 Prozent ab. Der Finanzdienstleister senkte die Prognosen für Umsatz und Rohertrag für das Gesamtjahr 2025. Procredit schlossen 14,0 Prozent im Minus, nachdem die Bank ihren Ausblick für die Eigenkapitalrendite gesenkt hatte.

Für Vossloh ging es nach einem negativen Analystenkommentar um 11,3 Prozent nach unten.

Der Windanlagenhersteller Nordex erhöhte derweil angesichts einer starken operativen Umsetzung die Gewinnprognose. Der Kurs schoss darauf um 22,9 Prozent nach oben. Für Schaeffler ging es um 6,3 Prozent aufwärts. Der Automobilzulieferer ist nach vorläufigen Quartalszahlen für den freien Cashflow optimistischer geworden.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 24.278,63 -0,1% +22,1% DAX-Future 24.380,00 -0,1% +19,6% XDAX 24.291,46 -0,1% +22,6% MDAX 30.236,96 +0,3% +17,8% TecDAX 3.718,15 -0,3% +9,2% SDAX 17.024,59 -1,7% +26,3% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 129,51 -13 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag DAX 12 27 1 2.764,8 41,8 2.706,1 43,2 MDAX 16 31 3 658,6 29,7 573,0 26,6 TecDAX 10 20 0 913,2 22,3 827,4 19,5 SDAX 22 44 4 164,5 9,4 88,7 6,3 Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2025 12:57 ET (16:57 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.