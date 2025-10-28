HAIFA (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Eskalation im Gazastreifen hat Bildungsministerin Karin Prien (CDU) bei ihrem Besuch in Israel dazu aufgerufen, am Friedensprozess festzuhalten. "Wir sollten uns jetzt auch durch einzelne Rückschläge in diesem Prozess auch nicht entmutigen lassen", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Haifa.

Man könne nur hoffen, dass alle Seiten diese Chance - den Tropfen der Hoffnung, wie eine Schülerin im Bildungszentrum Givat Haviva heute gesagt habe - nutzten und man sich weiterhin in einem Prozess befinden werde, in dem ein Weg Richtung mehr Frieden gegangen werde.

Neue Eskalation trotz Waffenruhe



Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte die Armee angewiesen, sofort "intensive Angriffe" im Gazastreifen auszuführen. Im südlichen Gazastreifen war es zuvor nach einem Medienbericht ungeachtet der Waffenruhe zu einem Feuergefecht gekommen.

Seit Beginn einer Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas am 10. Oktober im Rahmen des Friedensplans von US-Präsident Donald Trump gab es immer wieder tödliche Zwischenfälle./kil/DP/he