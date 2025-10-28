Die grüne Zertifizierung ist die höchste Stufe des weltweit anerkannten My-Green-Lab-Programms für herausragende Nachhaltigkeit in Laboren

SK pharmteco, ein globales Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO), gab heute einen bedeutenden Meilenstein in seinem Engagement für ökologische Nachhaltigkeit bekannt: Das Unternehmen erhielt vier My-Green-Lab-Zertifizierungen, darunter zwei auf der höchsten Stufe des Programms, "Green". Die beiden übrigen Labore erhielten die Gold-Zertifizierung, die eine fortgeschrittene Nachhaltigkeitsleistung und den Fortschritt in Richtung vollständiger Green-Reife widerspiegelt.

Die zertifizierten Einrichtungen sind Small Molecule Europe (Swords, Irland) und Small Molecule Asia (Daejeon, Südkorea), und die Zertifizierungen umfassen die Bereiche Qualitätskontrolle, Prozessforschung und -entwicklung sowie analytische Forschung und Entwicklung.

Die My-Green-Lab-Zertifizierung gilt weithin als globaler Standard für die Nachhaltigkeit von Laboren und wird von der "Race-to-Zero"-Kampagne der Vereinten Nationen für ihre strengen Anforderungen zur Förderung einer glaubwürdigen Dekarbonisierung anerkannt. Die Green-Zertifizierung ist die höchste Auszeichnung des Programms und ist Laboren vorbehalten, die eine außergewöhnliche, unabhängig überprüfte Leistung bei der Reduzierung der Umweltbelastung unter Beibehaltung wissenschaftlicher Exzellenz nachweisen können. Die Gold-Zertifizierung steht für eine fortgeschrittene Leistung und einen klaren Fortschritt in Richtung Green.

SK pharmteco begann im Herbst 2024 mit dem Prozess zur Erlangung der My-Green-Lab-Zertifizierungen, mit dem langfristigen Ziel, bis 2030 die höchste Zertifizierungsstufe zu erreichen.

"Die parallele Erlangung der Green- und Gold-Zertifizierungen in mehreren Regionen ist nicht nur ein Meilenstein in Sachen Compliance, sondern zeigt auch, in welche Richtung sich die wissenschaftliche Arbeit weiterentwickeln muss", so Darryl Ratty, Executive Director, Global ESG bei SK pharmteco. "Nachhaltigkeit in F&E- und Qualitätslabors ist kein Nebenprojekt mehr, sondern eine Leistungserwartung. Wir integrieren sie in die Planung, Durchführung und Validierung wissenschaftlicher Arbeit in unserem globalen Labornetzwerk."

Das Streben von SK pharmteco nach der My-Green-Lab-Zertifizierung unterstützt direkt seine dreigliedrige Nachhaltigkeitsstrategie: verantwortungsvolle Fertigung durch optimierte Laborpraktiken, Dekarbonisierung des Betriebs durch verbesserte Energieeffizienz und Förderung von Innovationen zur Abfallvermeidung durch robuste Initiativen zur Abfallreduzierung. Darüber hinaus zeigt es das kontinuierliche Engagement des Unternehmens, nachhaltige Praktiken in alle Bereiche seines Betriebs zu integrieren und so zu einer grüneren Zukunft für die Branche beizutragen.

Über SK pharmteco

SK pharmteco ist ein weltweit tätiges Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) mit Produktionsstätten, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen sowie Analyselabors in den USA, Europa und Südkorea. Das Unternehmen arbeitet mit biopharmazeutischen Unternehmen aller Größen zusammen, um Active Pharmaceutical Ingredients (API) und Zwischenprodukte, Zell- und Gentherapietechnologien, registrierte Ausgangsstoffe und analytische Dienstleistungen für die biopharmazeutische Industrie weltweit bereitzustellen. SK pharmteco ist eine Tochtergesellschaft von SK Inc. (KRX: 034730) (SK), der strategischen Investmentgesellschaft der SK Group, dem zweitgrößten Mischkonzern Südkoreas.

