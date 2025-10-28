EQS Stimmrechtsmitteilung: FCR Immobilien AG

FCR Immobilien AG: Korrektur einer Veröffentlichung vom 24.10.2025 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



28.10.2025 / 21:00 CET/CEST

Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: FCR Immobilien AG Straße, Hausnr.: Kirchplatz 1 PLZ: 82049 Ort: Pullach im Isartal

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 967600LT9MY90VC0Y128

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Falk Raudies

Geburtsdatum: 28.11.1974

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

RAT Asset & Trading GmbH; CM Center Management GmbH; Mambo Vermögensverwaltung GmbH



5. Datum der Schwellenberührung: 21.10.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 68,44 % 0,00 % 68,44 % 9870452 letzte Mitteilung 64,41 % 0,00 % 64,41 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000A1YC913 0 6755586 0,00 % 68,44 % Summe 6755586 68,44 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher - Falk Raudies % % % - RAT Asset & Trading GmbH 42,30 % % 42,30 % - Falk Raudies % % % - CM Center Management GmbH 23,05 % % 23,05 % - Falk Raudies % % % - Mambo Vermögensverwaltung GmbH 3,09 % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:



Datum

27.10.2025





