PJÖNGJANG / SEOUL (dpa-AFX) - Nordkorea hat eigenen Angaben zufolge mehrere tieffliegende Marschflugkörper getestet. Laut Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA wurden die Flugkörper am Dienstag (Ortszeit) erfolgreich über dem Gelben Meer westlich der koreanischen Halbinsel abgefeuert. Das südkoreanische Militär äußerte sich bislang nicht zu den nordkoreanischen Angaben.

Der Waffentest erfolgte kurz vor dem Südkorea-Besuch von US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte zuletzt wiederholt behauptet, offen für ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu sein. Trump will heute sich heute unter anderem mit dem südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung treffen./fkr/DP/zb