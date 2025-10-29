Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus wird heute nach Börsenschluss seine Zahlen für das dritte Quartal vorlegen. Anleger und Analysten blicken gespannt auf die Ergebnisse - denn der Konzern steht trotz Rekordauftragslage vor erheblichen operativen Herausforderungen. Die Nachfrage nach neuen Verkehrsflugzeugen bleibt weltweit ungebrochen, die Auftragsbücher sind prall gefüllt.Doch die Zulieferprobleme halten an: Triebwerkshersteller wie Pratt & Whitney sowie das CFM-Konsortium (Safran/GE Aerospace) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
