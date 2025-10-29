DJ Redcare Pharmacy verdient auch operativ etwas mehr

DOW JONES--Die Redcare Pharmacy hat nach den detaillierten Ergebnissen im dritten Quartal auch operativ den Gewinn gesteigert. Das bereinigte EBITDA stieg laut Mitteilung auf 17 Millionen Euro von rund 11 Millionen im Vorjahr. Die entsprechende Marge verbesserte sich auf 2,4 Prozent von 2.

In den ersten neun Monaten erwirtschaftete die Online-Apotheke damit ein bereinigtes EBITDA von 44 Millionen Euro bei einer Marge von 2,1 Prozent.

Die Prognose für das Gesamtjahr sowie mittel- und langfristig bestätigte Redcare Pharmacy. Das im MDAX notierte Unternehmen strebt 2025 eine bereinigte EBITDA-Marge von 2 bis 2,5 Prozent an sowie mittel- bis langfristig von mehr als 8 Prozent.

