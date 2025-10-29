Fortegra Insurance UK Limited, Teil der Fortegra Group, einem globalen Spezialversicherer, wurde offiziell in die vierteljährliche Liste der ausländischen Versicherer ("Quarterly Listing of Alien Insurers") der National Association of Insurance Commissioners (NAIC) aufgenommen, die in der Oktober-Ausgabe 249 der NAIC veröffentlicht wurde.

Die Registrierung schafft eine differenzierte Plattform, über die Fortestras Agenten und Makler im Vereinigten Königreich Kunden betreuen können, die eine spezialisierte, im Vereinigten Königreich ansässige Kapazität benötigen, um Risiken abzudecken, die eine US-Surplus-Lines-Lösung erfordern.

"Unsere Aufnahme in die Liste der ausländischen Versicherer bietet Generalvertretern im Vereinigten Königreich einen unkomplizierten Zugang zum US-Surplus-Lines-Geschäft. Zusätzlich stärkt unsere starke Präsenz auf dem Londoner Markt die natürlichen Verbindungen zwischen Maklern sowie Agenten und schafft die Möglichkeit, komplexe Risiken abzudecken. Diese Kombination unserer Stärken unterscheidet uns im Markt und ermöglicht uns, unsere strengen Risikoprüfungsstandards aufrechtzuerhalten sowie gleichzeitig selektives Wachstum mit hochwertigen Programmpartnern anzustreben", sagte Richard Kahlbaugh, Geschäftsführer der Fortegra Group.

Fortegra Insurance UK Limited (Alien ID: AA-1120248) ist in London ansässig. Zusammen mit ihrer Präsenz bei Lloyd's und einem globalen Netzwerk von mehr als 20 Standorten, darunter das Londoner Büro im legendären "Walkie Talkie"-Gebäude in der 20 Fenchurch Street sowie weitere Büros in den Vereinigten Staaten und Europa, hat Fortegra ihre Position als führender Markt für die Entwicklung verlässlicher Versicherungslösungen zur Abdeckung komplexer und sich verändernder Risiken weiter gefestigt.

Über Fortegra

Seit mehr als 45 Jahren stellt Fortegra über seine Tochtergesellschaften Risikomanagementlösungen bereit, die Menschen und Unternehmen dabei unterstützen, auch unter unsicheren Bedingungen erfolgreich zu sein. Als multinationaler Spezialversicherer, dessen Versicherungsgesellschaften mit einem "A.M. Best Financial Strength Rating von A-" (Exzellent) und einer "A.M. Best Financial Size Category von "X" bewertet sind, bietet Fortegra ein umfangreiches Portfolio zugelassener sowie zusätzlicher Surplus-Lines-Versicherungsprodukte und Garantieprodukte an: www.fortegra.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

media@fortegra.com