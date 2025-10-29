VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 29
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-10-28
|NL0009272749
|3938777.000
|385008884.46
|97.7483
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-10-28
|NL0009272772
|513000.000
|37927867.79
|73.9335
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-10-28
|NL0009272780
|360000.000
|30840127.78
|85.6670
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-10-28
|NL0009690239
|8310404.000
|318341323.89
|38.3064
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-10-28
|NL0009690247
|2598390.000
|45127592.17
|17.3675
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-10-28
|NL0009690254
|2426537.000
|30343419.05
|12.5048
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-10-28
|NL0010273801
|2681000.000
|51387591.62
|19.1673
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-10-28
|NL0010731816
|858000.000
|73897867.09
|86.1281
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-10-28
|NL0011683594
|79650000.000
|3583774749.29
|44.9940
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-10-28
|NL0010408704
|30103010.000
|1102406515.76
|36.6211
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-10-28
|NL0009272764
|328000.000
|20805981.70
|63.4329
