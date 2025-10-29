Anzeige
Atomkraft feiert Comeback: Uran wird wieder zum strategischen Rohstoff - Anleger stehen Schlange
PR Newswire
29.10.2025 08:06 Uhr
VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 29

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VANECK AEX UCITS ETF 2025-10-28 NL0009272749 3938777.000 385008884.46 97.7483
VANECK MULTI-ASSET BALANCED 2025-10-28 NL0009272772 513000.000 37927867.79 73.9335
VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO 2025-10-28 NL0009272780 360000.000 30840127.78 85.6670
VANECK GLOBAL REAL ESTATE 2025-10-28 NL0009690239 8310404.000 318341323.89 38.3064
VANECK IBOXX EUR CORPORATES 2025-10-28 NL0009690247 2598390.000 45127592.17 17.3675
VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10 2025-10-28 NL0009690254 2426537.000 30343419.05 12.5048
VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5 2025-10-28 NL0010273801 2681000.000 51387591.62 19.1673
VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED 2025-10-28 NL0010731816 858000.000 73897867.09 86.1281
VANECK MORN DM DIV LEADERS 2025-10-28 NL0011683594 79650000.000 3583774749.29 44.9940
VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED 2025-10-28 NL0010408704 30103010.000 1102406515.76 36.6211
VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT 2025-10-28 NL0009272764 328000.000 20805981.70 63.4329

