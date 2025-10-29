Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 29
|28/10/2025
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base
(ShareClass)
NAV per Share
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|28/10/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|270881.02
|6.1558
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|28/10/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|81509650.00
|507014349.82
|6.2203
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|28/10/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3400000.00
|19418394.62
|5.7113
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|28/10/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|271036.05
|6.1763
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|28/10/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|19214377.00
|117436056.54
|6.1119
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|28/10/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|272785.00
|1476147.26
|5.4114
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|28/10/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|36210000.00
|251652562.70
|6.9498
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|28/10/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|4920000.00
|29818015.40
|6.0606
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|28/10/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|44800000.00
|229616932.34
|5.1254
