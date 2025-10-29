Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 29
[29.10.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.10.25
|LU2941599081
|23,917,873.00
|EUR
|0
|244,369,641.79
|10.217
|28.10.25
|LU2941599248
|1,567,575.00
|USD
|0
|16,204,096.74
|10.337
|28.10.25
|LU2941599834
|838,122.00
|GBP
|0
|8,498,100.45
|10.1395
|28.10.25
|LU2994520851
|12,035,763.00
|USD
|170,000.0000
|124,194,794.77
|10.3188
|28.10.25
|LU2994520935
|1,053,770.00
|USD
|0
|10,636,163.47
|10.0934
|28.10.25
|LU2994521073
|25,000.00
|USD
|0
|254,883.08
|10.1953
|28.10.25
|LU2994521669
|25,000.00
|GBP
|0
|250,812.59
|10.0325
|28.10.25
|LU2941599164
|31,844.00
|EUR
|0
|319,061.92
|10.0195
|28.10.25
|LU2941599594
|10,000.00
|CHF
|0
|99,971.73
|9.9972
