Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 29.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Atomkraft feiert Comeback: Uran wird wieder zum strategischen Rohstoff - Anleger stehen Schlange
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
PR Newswire
29.10.2025 08:12 Uhr
73 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 29

[29.10.25]

TABULA ICAV

Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
28.10.25 LU2941599081 23,917,873.00 EUR 0 244,369,641.79 10.217
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
28.10.25 LU2941599248 1,567,575.00 USD 0 16,204,096.74 10.337
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
28.10.25 LU2941599834 838,122.00 GBP 0 8,498,100.45 10.1395
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
28.10.25 LU2994520851 12,035,763.00 USD 170,000.0000 124,194,794.77 10.3188
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
28.10.25 LU2994520935 1,053,770.00 USD 0 10,636,163.47 10.0934
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
28.10.25 LU2994521073 25,000.00 USD 0 254,883.08 10.1953
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
28.10.25 LU2994521669 25,000.00 GBP 0 250,812.59 10.0325
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
28.10.25 LU2941599164 31,844.00 EUR 0 319,061.92 10.0195
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
28.10.25 LU2941599594 10,000.00 CHF 0 99,971.73 9.9972

© 2025 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.