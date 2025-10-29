Unser Redakteur durfte testen, wie es sich an einem Quantencomputer arbeitet. Von seinen Eindrücken erzählt er in der neuen Podcast-Folge. Quantencomputer sind noch ein Ding der Zukunft. Ihre praktische Anwendung und Nutzung halten sich bisher in Grenzen. Aber die Entwicklungen laufen auf Hochtouren, weil mit Quantencomputern große Versprechungen gemacht werden. Sie sollen, wenn sie denn mal ausgereift sind, Supercomputer in ihrer Leistung übertreffen. ...

