Köln (ots) -Glanzvoller Neuzugang bei "Exclusiv": Ab 2026 verstärkt Rebecca Mir das Moderationsteam des RTL-Starmagazins und wird neben Hauptmoderatorin Frauke Ludowig regelmäßig durch "Exclusiv" und "Exclusiv Weekend" führen. Zum Moderationsteam gehört zudem auch weiterhin Kena Amoa.Die gebürtige Aachenerin stand in den vergangenen 13 Jahren für das ProSieben-Magazin "taff" vor der Kamera. Ihren medialen Durchbruch feierte Rebecca Mir 2011 mit ihrer Teilnahme an "Germany's Next Topmodel", wo sie den zweiten Platz belegte. Es folgten zahlreiche Fashion-Week-Auftritte sowie TV-Engagements - darunter als Moderatorin verschiedener Unterhaltungsformate, mit einer Nebenrolle in der ARD-Serie "In aller Freundschaft" und durch Show-Teilnahmen wie bei "Let's Dance". Damit bringt Rebecca Mir langjährige Erfahrung in der Promi- und Lifestyle-Berichterstattung mit.Wolf-Ulrich Schüler, Chefredakteur VIP, Digital und Social Media sowie stellvertretender Geschäftsführer RTL NEWS: "Wir freuen uns sehr, dass Rebecca zu RTL kommt! Sie ist eine der populärsten Moderatorinnen und nicht nur im TV folgen ihr täglich Millionen Fans. Sie wird die Marke Exclusiv mit ihrem eigenen Stil weiterentwickeln - ein tolle Perspektive für Deutschlands stärkstes VIP-Magazin. Rebecca wird Frauke sowohl bei Exclusiv als auch bei Exclusiv Weekend vertreten. Darüber hinaus sind wir auch gespannt, welche neuen Projekte auf Social Media und im TV wir mit Rebecca in den nächsten Jahren entwickeln werden."Frauke Ludowig: "Ich freue mich sehr, Rebecca Mir als neue Kollegin bei Exclusiv begrüßen zu dürfen. Ich kenne sie schon lange - und sie war auch meine Wunschkandidatin, um sie für Exclusiv zu gewinnen. Rebecca bringt mehr als 13 Jahre Moderationserfahrung mit und ich freue mich auf ihre große Leidenschaft und Begeisterung für das Format."Rebecca Mir: "Exclusiv ist für mich das Starmagazin schlechthin. Seit drei Jahrzehnten begeistert die Sendung mit spannenden Geschichten aus der Promi-Welt - geprägt von TV-Ikone Frauke Ludowig. Ich freue mich sehr, jetzt einen neuen Karriereschritt zu gehen und mich ganz meiner Leidenschaft, den Stars, zu widmen. Ich bin unglaublich stolz, ab 2026 neben Frauke durch die Sendung zu führen und Teil der RTL-Familie zu werden."Seit 30 Jahren berichtet "Exclusiv" über die faszinierende Welt der Prominenten - von Hollywood bis Berlin, von royalen Hochzeiten bis zu privaten Glücksmomenten. Das erfolgreichste VIP-Magazin Deutschlands überzeugt dabei mit konstant starken Quoten. Auch im Jahrestrend 2025 liegt "Exclusiv" mit sehr guten Marktanteilen von 11,4 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen beziehungsweise von 11,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen deutlich über Senderschnitt.**Quelle: AGF / GfK / DAP AGF SCOPE / RTL DATA / Zeitraum 01.01.-24.10.2025 / Stand: 27.10.2025Pressekontakt:Dajana NoensManagerin Kommunikation/PR Information & SportT: +49 221 456-74101dajana.noens@rtl.deMichelle WilboisManagerin Kommunikation/PR Information & SportT: +49 221 456-74105michelle.wilbois@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/6147133