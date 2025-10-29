Nürnberg (ots) -
Streichzart, goldgelb und wahnsinnig lecker: bei NORMA gibt's echte Markenbutter zu unschlagbar fairen Preisen! Denn schon zum vierten Mal innerhalb weniger Wochen hat der Nürnberger Lebensmittel-Discounter die Preise auf das Grundnahrungsmittel gesenkt. Kundinnen und Kunden sparen nun noch einmal bis zu sieben Prozent bei der Eigenmarke LANDFEIN. Echte Butter-Fans machen sich also am besten direkt auf den Weg zu NORMA und sparen dann bei jedem Einkauf bares Geld. Die Streichbare von LANDFEIN in der 250-Gramm-Packung kostet beispielsweise ab sofort nur noch 1,29 Euro - ganze 10 Cent weniger.
Der Lebensmittel-Discounter hat sich zum Ziel gesetzt, den Verbraucherinnen und Verbrauchern frei nach dem Unternehmensmotto immer "Mehr fürs Geld" zu bieten. Entsprechend landen alle Preisvorteile, die in der Zusammenarbeit mit Lieferanten und Herstellern gewonnen werden, direkt in den Geldbeuteln der Kundinnen und Kunden. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):
LANDFEIN Deutsche Markenbutter 250 g
Bislang: 1,49 EUR
Jetzt: 1,39 EUR
LANDFEIN Süßrahmbutter 250 g
Bislang: 1,49 EUR
Jetzt: 1,39 EUR
LANDFEIN Die Streichbare, ungesalzen 250 g
Bislang: 1,39 EUR
Jetzt: 1,29 EUR
LANDFEIN Die Streichbare, gesalzen 250 g
Bislang: 1,39 EUR
Jetzt: 1,29 EUR
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.
Pressekontakt:
Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
k.heck@norma-online.de
Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6147155
