Der neue Solana Staking ETF von Bitwise hat einen bemerkenswerten Start hingelegt. Das Handelsvolumen am ersten Tag übertraf die Erwartungen deutlich und sendet ein klares Signal an den Markt: Das Interesse der Anleger an Krypto-Assets reicht längst über Bitcoin und Ethereum hinaus.Der Asset-Manager Bitwise kann mit dem Debüt seines neuen Produkts zufrieden sein. Der Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) verzeichnete am ersten Handelstag ein Volumen von 55,4 Millionen Dollar. Damit übertrifft der ETF ...

