DJ Amundi S&P 500 Buyback UCITS ETF - USD (C): Net Asset Value(s)

Amundi S&P 500 Buyback UCITS ETF - USD (C) (BYBG LN) Amundi S&P 500 Buyback UCITS ETF - USD (C): Net Asset Value(s) 29-Oct-2025 / 09:12 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =--------------------------------------------------------------------- Net Asset Value(s) FUND: Amundi S&P 500 Buyback UCITS ETF - USD (C) DEALING DATE: 28-Oct-2025 NAV PER SHARE: USD: 357.0536 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 47566 CODE: BYBG LN ISIN: LU1681048556 =--------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =--------------------------------------------------------------------- ISIN: LU1681048556 Category Code: NAV TIDM: BYBG LN LEI Code: 549300XV8M530JD5TK84 Sequence No.: 406512 EQS News ID: 2220262 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2025 04:12 ET (08:12 GMT)