Mittwoch, 29.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Die 80-Milliarden-Dollar-Nuklear-Renaissance: Warum Uran der heißeste Sektor der Welt ist
29.10.2025 09:45 Uhr
Amundi MSCI China Tech UCITS ETF USD (CC1U LN) 
Amundi MSCI China Tech UCITS ETF USD: Net Asset Value(s) 
29-Oct-2025 / 09:12 CET/CEST 
The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 
 
=--------------------------------------------------------------------- 
Net Asset Value(s) 
FUND: Amundi MSCI China Tech UCITS ETF USD 
 
DEALING DATE: 28-Oct-2025 
 
NAV PER SHARE: USD: 363.2282 
 
NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 120979 
 
CODE: CC1U LN 
 
ISIN: LU1681044050 
 
=--------------------------------------------------------------------- 
October 29, 2025 04:12 ET (08:12 GMT)

