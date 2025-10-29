Mailand (ots) -Wenn die Sommerhitze nachlässt, beginnt in der Toskana eine der schönsten und farbenprächtigsten Jahreszeiten. Zwischen Weinlese, Kastanienfesten, bunt gefärbtem Laub und stillen Altstädten zeigt sich die Region im Herbst von ihrer authentischsten und bezauberndsten Seite. Jetzt ist die Zeit, das Tempo zu drosseln, über Pflasterstraßen zu schlendern, lokale Feste zu besuchen oder einfach innezuhalten und den Blick über unberührte Landschaften schweifen zu lassen. Wer in dieser Jahreszeit reisen möchte, findet in der Region rund um Florenz und im toskanischen Hinterland ideale Ziele, um Kunst, Kulinarik und Natur auf besondere Weise zu verbinden. UNA Italian Hospitality (https://www.unaitalianhospitality.com/en), die größte italienische Hotelgruppe, bietet dafür ausgewählte Häuser, die genau diesen Geist widerspiegeln - von der historischen Stadtresidenz bis zum Landgut zwischen Weinreben und Zypressen.Florenz, die herbstliche KulturmetropoleFlorenz präsentiert sich im Herbst herrlich entspannt: Museen sind weniger überlaufen, die Temperaturen angenehm, und die Stadt entfaltet eine besondere Atmosphäre zwischen Geschichte und Gegenwart. Vier Häuser von UNA Italian Hospitality bieten verschiedene Aufenthaltsformen - elegante Suiten und stilvolle Apartments erfüllen die unterschiedlichsten Wünsche der Gäste.Leone Blu Suites | UNA Esperienze: eine historische Residenz mit Blick auf den Arno, ideal für Reisende, die Kunst und Kultur lieben. Mit seinen neun exklusiven Suiten im Palazzo Ricasoli ist das Hotel eine der elegantesten Unterkünfte der Stadt. Jede Suite ist individuell gestaltet, mit antiken Möbeln, kunstvoll verzierten Holzbalkendecken und dekorativen Elementen. Die Lage könnte kaum zentraler sein: Nur wenige Schritte trennen die Gäste vom Ponte Vecchio, der Piazza della Signoria und dem Duomo.Repubblica Firenze Luxury Apartments | UNA Esperienze: Vier Penthouse-Apartments auf dem Dach des Palazzo Levi bieten modernes Wohndesign in historischem Ambiente. Offene Grundrisse und Designer-Möbel setzen einen spannenden Kontrast zur Geschichte des 19. Jahrhunderts, während große Fenster Panoramablicke über die Dächer Florenz einschließlich der berühmten Kuppel Brunelleschis und des Glockenturms von Giotto eröffnen.Ricasoli Firenze Luxury Apartments | UNA Esperienze: Sieben Apartments in einem Gebäude aus dem 17. Jahrhundert verbinden historische Eleganz mit modernem Komfort. Warme Holzelemente und edle Stoffe schaffen eine raffinierte Atmosphäre, die an die elegante florentinische Tradition erinnert. Jedes Apartment verfügt über einen privaten Wellnessbereich mit Whirlpool und Farbtherapie - perfekt für Ruhe und Entspannung während des Aufenthalts.UNA Hotels Vittoria Firenze: Das gemütliche 4-Sterne-Hotel im lebhaften Viertel San Frediano, entworfen vom Architekten Fabio Novembre, beeindruckt durch sein exzentrisches Design und moderne Einrichtung. Die 84 Zimmer, ergänzt durch ein renommiertes Restaurant, sind ideal für kulturinteressierte Städtereisende, aber auch für Gruppen und Familien, die Komfort und Funktionalität suchen.Alle Häuser bieten den idealen Ausgangspunkt, um die Stadt, ihre Schönheit und reiche Kultur zu genießen, von der Uffizien-Galerie bis zum Boboli-Garten, der im Herbst noch schöner ist.Landleben mit AussichtAbseits der Stadt entfaltet sich das toskanische Hinterland in all seiner Vielfalt: sanfte Hügel, die sich in warme Farbtöne kleiden, Olivenhaine, alte Landgüter und charakteristische Zypressen. Zwei Häuser aus dem Portfolio von UNA Italian Hospitality laden dazu ein, diesen Zauber zu erleben.Relais Villa Grazianella | UNA Esperienze: Zwischen den Hügeln von Montepulciano, das für seinen Vino Nobile berühmt ist, strahlt diese Villa aus dem 18. Jahrhundert klassische Eleganz aus. Gäste genießen hier raffinierte Räumlichkeiten, toskanische Spezialitäten und können die Geheimnisse der Weinlese bei Verkostungen lokaler Weine entdecken. Auch die Außenbereiche des Relais laden zu vollkommener Entspannung und zu Spaziergängen zwischen uralten Olivenbäumen, Zypressen oder am Pool ein. Neben neun Zimmern und zwei Suiten in der Hauptvilla stehen drei Studios und Einzimmerapartments im nahegelegenen Fattoria del Cerro zur Verfügung. Zwei große Tagungsräume bieten zudem Platz für Veranstaltungen in elegantem Rahmen.UNA Hotels Monterufoli Wine Country: Neu im Portfolio von UNA Italian Hospitality: Dieses Anwesen liegt eingebettet in über 1.000 Hektar unberührter Natur zwischen dem Val di Cecina und dem Val di Cornia. Drei historische Gebäude - La Miniera, Le Scuderie und Casa delle Guardie - wurden mit großer Liebe zum Detail renoviert und vereinen rustikale Materialien mit modernem Komfort. Im Restaurant La Miniera liegt der Fokus auf regionalen Zutaten und Weinen, während Kochkurse, Verkostungen und Spaziergänge durch die Weinberge den Aufenthalt im Herzen der Toskana zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.Zeit für EntschleunigungOb ein Wochenende im Schatten der majestätischen Sehenswürdigkeiten von Florenz, belebende Spaziergänge in den toskanischen Hügeln oder Besuche traditioneller Dorffeste - der Herbst in der Toskana steht für Genuss, Ruhe und Authentizität. Mit ihren Häusern in Florenz und im toskanischen Hinterland bietet UNA Italian Hospitality die idealen Ausgangspunkte, um die Magie dieser einzigartigen Jahreszeit stilvoll zu erleben.Pressekontakt:Veauthier KommunikationChristine VeauthierSchlegelstr. 4, 10115 BerlinTel: 0151 57 011078E-Mail: mail@veauthier.netOriginal-Content von: UNA Italian Hospitality, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180917/6147251