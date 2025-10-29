Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 29
[29.10.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.10.25
|IE000WXLHR76
|1,013,673.00
|EUR
|0
|10,862,117.37
|10.7156
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.10.25
|IE000P7C7930
|73,581.00
|GBP
|0
|811,166.72
|11.0241
