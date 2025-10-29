Goslar (ots) -Das Start-up DentalTwin aus Goslar präsentiert eine weltweit einzigartige KI-basierte Technologie, die eine vollautomatisierte Rekonstruktion von maßgeschneidertem Zahnersatz ohne manuelle Schritte ermöglicht. Erstmals können damit im DentalTwin-Webportal Provisorien sowie Kronen und Brücken bis 14 Zähne patientenindividuell, qualitativ hochwertig, sehr präzise und mit natürlicher Ästhetik erstellt werden. Ein Meilenstein für moderne Zahnmedizin.DentalTwin verändert mit Hilfe generativer KI die gesamte Prozessstruktur in der Zahnmedizin. Mit modernster Software und einem vollständig digitalen, automatisierten Workflow für Zahnaufstellungen (Provisorien, Kronen, Brücken, Implantate) steigert DentalTwin die Qualität und Effizienz in der Zahnprothetik signifikant. Der gesamte Behandlungsprozess wird um durchschnittlich 60 Prozent beschleunigt und Kosten deutlich gesenkt - ohne Qualitätsverlust.Die KI-basierte Technologie ist in USA und Europa zum Patent angemeldet und bietet Zahnärzten und Laboren maximale Flexibilität: Keine teuren Lizenzen und Hardware, nahtlos integrierbar in bestehende CAD-Systeme und unabhängig von Verfügbarkeit, Expertise oder Tagesform der Bediener. Und auch die Patienten profitieren: sie erhalten oft schon beim zweiten Termin in der Praxis einen hochpräzisen, individuellen Zahnersatz.DentalTwin CEO, Zahnärztin und Implantologin Dr. Kim Kubiack hat das Start-up 2022 nach mehr als 20 Jahren klinischer Erfahrung in der Praxisführung mit Partnern gegründet. Ihre Vision war und ist eine Zahnmedizin, in der Abläufe so automatisiert funktionieren, dass Zahnarztpraxen und Labore ihre Zeit vollständig in Patienten und Qualität investieren können, nicht in repetitive Arbeitsschritte. "Wer umfangreiche Zahnaufstellungen fehlender Zähne und den dazugehörigen Datenfluss vollautomatisiert, der gestaltet die Zukunft der Zahnprothetik", ist Dr. Kim Kubiack überzeugt.Folgerichtig hat DentalTwin aktuell mit den Dentaltechnik-Unternehmen SILADENT Dr. Böhme & Schöps und ERNST HINRICHS eine strategische Vertriebspartnerschaft geschlossen. Die weltweit agierenden Unternehmen zählen zu den führenden Herstellern von Zahntechnik-Qualitätsprodukten, stehen mit jahrzehntelanger Erfahrung für höchste Standards in Forschung, Entwicklung und Produktion und unterstützen mit einem globalen Vertriebsnetz zahntechnische Labore und Zahnarztpraxen in über 80 Ländern.Pressekontakt:DentalTwin Presse & KommunikationKlaus Bönig I klaus.boenig@dentaltwin.com I +49 172 419 48 49Original-Content von: KOMBO medical solutions UG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181320/6147293