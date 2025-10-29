Mainz (ots) -Auch 2025, dem Jahr zwischen den Sommer-Paralympics in Paris und den Winter-Paralympics im kommenden März in Mailand und Cortina d'Ampezzo, konnten Deutschlands Para-Athletinnen und -Athleten WM-Titel, Medaillen und Gesamtweltcups gewinnen. Jetzt gilt es, die Besten des Jahres auszuzeichnen: Wer Para-Athletin, Para-Athlet und Para-Team des Jahres 2025 wird, entscheiden die Zuschauerinnen und Zuschauer. Bis zum 2. November 2025, 23.59 Uhr, können sie unter diesem Link darüber abzustimmen. Fünf Frauen, fünf Männer und drei Teams stehen zur Wahl. Die Siegerinnen und Sieger der Wahl werden am Samstag, 15. November 2025, im "aktuellen sportstudio" des ZDF gekürt und bekanntgegeben.Zur Wahl der Para-Sportlerin des Jahres sind nominiert:Anna-Lena Forster: Die Königin des Monoskis, deren Beine sich nicht richtig entwickelt haben, gewann 2025 den Gesamtweltcup Ski alpin und wurde Weltmeisterin im Slalom.Johanna Recktenwald: Die sehbehinderte Athletin wurde erstmals Weltmeisterin im Para-Biathlon.Maike Hausberger: Die Paralympics-Siegerin im Straßenradrennen von Paris, halbseitig gelähmt, hat in diesem Jahr insgesamt sechs Medaillen, drei auf der Straße, drei auf der Bahn, gewonnen.Anja Wicker: Zweimal war die querschnittsgelähmte Athletin schon Biathlon-Champion, nun hat sie erstmals auch den Titel im 10-Kilometer Langlauf gewonnen. Zudem holte sie fünf weitere Medaillen in den nordischen Disziplinen.Leonie Walter: Fünf Medaillen brachte die sehbehinderte Athletin von den Biathlon- und Langlauf-Weltmeisterschaften mit, davon zwei Goldene im Biathlon-Sprint und der Sprint-Verfolgung.Zur Wahl des Para-Sportlers des Jahres sind nominiert:Johannes Floors: Ein Jahr nach dem zweiten Platz bei den Paralympics dominierte der Leichtathlet mit zwei Unterschenkel-Prothesen im Behindertensport die 400 Meter bei den Weltmeisterschaften in Neu-Delhi und gewann Gold. Zuvor im August, verbesserte Floors seinen eigenen Weltrekord auf der Stadionrunde.Taliso Engel: Der sehbehinderte Vorjahressieger im Schwimmen holte bei den Weltmeisterschaften in Singapur auf der Strecke 100 Meter Brust zum vierten Mal den Titel - in Weltrekordzeit!Kevin Bartke: Der am Arm gehandicapte Kletterer holte in Seoul souverän den WM-Titel. Klettern wird bei den Paralympics 2028 in Los Angeles erstmals im Programm sein - und Kevin Bartke ist ein Medaillenkandidat.Felix Streng: In diesem Jahr gewann der Leichtathlet mit Unterschenkelamputation erstmals die WM-Titel über 100 und 200 Meter.Josia Topf: Nach seinen Schwimm-Erfolgen bei den Paralymics in Paris setzte Topf, der ohne Arme und mit versteiften Beinen geboren wurde, 2025 diesen Weg fort: Bei den Weltmeisterschaften in Singapur gewann er die Titel über 150 Meter Lagen und 50 Meter Freistil.Zur Wahl des Para-Teams des Jahres sind nominiert:Der Mixed-Doppelzweier im Para-Rudern: Kathrin Marchand und Valentin Luz - sie kam nach einem Schlaganfall zum Para-Sport, er hat ein fehlgebildetes Bein - wurden in diesem Jahr Weltmeister und Europameister - jeweils in Weltrekordzeit.Die 4 x 2,5 Kilometer-Staffel - Open Relay: Leonie Walter, Sebastian Marburger, Nico Messinger und Lennart Volkert - Athletinnen und Athleten mit unterschiedlichen Einschränkungen - gewannen im Langlauf Silber für Deutschland.Die deutsche U23-Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft wurde erstmals seit zwölf Jahren Nachwuchsteam-Weltmeister in einem furiosen Finale gegen die Türkei.KontaktBei Fragen zu "sportstudio"-Sendungen im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen-Wahl Para-Sportler des Jahres auf ZDFheute (https://www.zdfheute.de/sport)-ZDFheute: Abstimmen: Wer sind die Para-Sportler des Jahres (https://www.zdfheute.de/sport/para-sport-wahl-sportler-des-jahres-2025-100.html)-Nachrichten und Hintergründe zum Para-Sport auf ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten/thema/behindertensport-para-sport-paralympics-100.html)Mainz, 29. Oktober 2025