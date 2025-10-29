Berlin (ots) -- Bangkok, New York und Dubai auf dem Podium der beliebtesten Destinationen über die Feiertage- Reiselust gestiegen: Suchanfragen für Flüge in der Weihnachtszeit 13 Prozent über Vorjahresniveau- Fern statt nah: Jede zweite Destination in den Top Ten liegt außerhalb EuropasSchokoladennikoläuse und Lebkuchen stehen schon eine Weile in den Supermarktregalen, die Tage werden merklich kürzer und es trudeln regelmäßig Newsletter mit den besten Geschenkideen im Postfach ein. Ein deutlicher Hinweis darauf, dass das Weihnachtsfest und der Jahreswechsel langsam aber sicher näher rücken.Das Weihnachtsfest in den eigenen vier Wänden unter der Nordmanntanne zu begehen, scheint dieses Jahr nicht jedermanns Fall zu sein. Jedenfalls zeigen sich die Deutschen deutlich reisefreudiger als noch 2024. Das ergeben Daten der weltweit führenden Reisesuchmaschine KAYAK (https://www.kayak.de/flights). Demnach liegen die Suchanfragen für Flüge in den Weihnachtsferien 13 Prozent über dem Vorjahresniveau.*Bangkok, New York und Dubai: Top Drei der beliebtesten Ziele für Weihnachten und SilvesterBei den Wunschdestinationen der Deutschen lassen sich dabei zwei Trends ausmachen. Zum einen zieht es sie in internationale Großstädte für die Weihnachtsfeiertage und Silvesterfeierlichkeiten. Ganz oben auf der Liste der meistgesuchten Flugziele stehen in diesem Jahr: Bangkok (durchschnittlich 983 Euro für Hin- und Rückflug), New York (durchschnittlich 580 Euro für den Roundtrip) und Dubai (durchschnittlich 812 Euro für das Returnticket).Gleichzeitig zieht es die Deutschen in diesem Jahr generell besonders oft in die Ferne: Fünf der zehn meistgesuchten Destinationen liegen außerhalb Europas. Neben der Top Drei vervollständigen Miami und Phuket Stadt die Liste. Zu den meistgesuchten innereuropäischen Zielen gehören Gran Canaria, Mallorca, Istanbul, London und Teneriffa.Bester Buchungszeitpunkt für Flüge in den WeihnachtsferienWer für Verwandschaftsbesuche zu Weihnachten in den Flieger steigt, der sollte jetzt nach Flugschnäppchen Ausschau halten. Im vergangenen Jahr waren innerdeutsche Flüge Anfang November am preiswertesten. Auch für Spontanurlauber gab es im vergangenen Jahr die günstigen Preise für internationale Flüge in den Weihnachtsferien. Da war Ende Dezember der günstigste Buchungszeitpunkt, z. B. für ein spontanes Abenteuer über den Jahreswechsel.**Viele weitere Informationen zu beliebten Reisezielen, Preisen oder an welchen Flughäfen mit Verspätungen zu rechnen ist, finden sich hier (https://www.kayak.de/news/reisetrends-weihnachten/).Methodik*Die Daten basieren auf Flugsuchen, die auf KAYAK.de und den dazugehörigen Marken im Zeitraum vom 15.06.2025 bis 10.09.2025 durchgeführt wurden - für Flüge mit Abflug zwischen dem 20.12.2025 und 02.01.2026 und Rückflug zwischen dem 25.12.2025 und 10.01.2026, ab allen deutschen Flughäfen. Diese Daten wurden mit Suchanfragen aus dem Zeitraum vom 15.06.2024 bis 10.09.2024 verglichen, die Flüge mit Abflug zwischen dem 21.12.2024 und 03.01.2025 und Rückflug zwischen dem 25.12.2024 und 11.01.2025 betrafen. Alle Flugpreise beziehen sich auf den durchschnittlichen Preis für Hin- und Rückflüge in der Economy Class. Preise können variieren; Prozentangaben zu Veränderungen bei Suchen und Preisen sind annähernd.**Zur Ermittlung des besten Buchungszeitpunkts wurden durchschnittliche Rückflugpreise in der Economy Class im Zeitraum vom 24.06.2024 bis 01.01.2025 analysiert - für Flüge mit Abflug zwischen dem 21.12.2024 und 03.01.2025 und Rückflug zwischen dem 25.12.2024 und 11.01.2025.Pressekontakt:Schwartz Public Relations GmbHFlorian Stark / Jennifer MünsterSendlinger Straße 42 AD-80331 MünchenTel.: +49 (0)89-211 871 -66 / -60E-Mail: kayak@schwartzpr.deWeb: www.schwartzpr.deOriginal-Content von: KAYAK Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112284/6147353