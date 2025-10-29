Während sich der Fokus der Öffentlichkeit bislang auf Luft- und Bodendrohnen richtete, gewinnt der Markt für Unterwasserrobotik zunehmend an Bedeutung. Ein spezialisierter Anbieter profitiert dabei sowohl von steigenden Verteidigungsetats als auch vom massiven Modernisierungsbedarf der globalen Flotten. Nach einer Konsolidierungsphase im Sommer mehren sich nun bei dem aussichtsreichen Hot-Stock die Anzeichen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends.Ein führender Hightech-Spezialist liefert innovative ...

