FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 29.10.2025 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES HSBC PRICE TARGET TO 1230 (1200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES MITIE GROUP PRICE TARGET TO 210 (185) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 300 (270) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS CAPITA GROUP WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 350 PENCE - BERENBERG STARTS MEARS GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 550 PENCE - CITIGROUP RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 5150 (5000) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES CURRYS PRICE TARGET TO 166 (150) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES HSBC PRICE TARGET TO 1240 (1160) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 13300 (12700) PENCE - 'BUY' - DAVY RAISES SIGMAROC PRICE TARGET TO 148 (105) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS RWS HOLDINGS PLC PRICE TARGET TO 175 (195) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 1140 (1000) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 505 (445) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 830 (730) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 350 (330) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 879 (987) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES CERES POWER PRICE TARGET TO 350 (120) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SOFTCAT PRICE TARGET TO 1450 (1400) PENCE - 'SELL'
