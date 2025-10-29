Der britische Modekonzern Next hat im dritten Quartal erneut deutlich besser abgeschnitten als erwartet und die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Die Aktie springt auf ein neues Rekordhoch und legt um rund fünf Prozent zu. AKTIONÄR-Leser verdienen fleißig mit. Der Umsatz kletterte im dritten Quartal um 10,5 Prozent und schlug die Prognose von 4,5 Prozent. Rund 80 Prozent des Umsatzes wird im Vereinigten Königreich erzielt, dort stiegen die Erlöse im Q3 um rund fünf Prozent. Das internationale ...

