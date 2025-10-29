Straelen (ots) -Der erste Löffel erinnert an damals, denn Weihnachten steckt voller Aromen, die Geschichten erzählen: Von Lebkuchen und Schlittenfahrten, von Zimtsternen und Liedern am Weihnachtsbaum, vom Festtagsbraten und dem Besuch bei den Großeltern. Weihnachtsmenüs sind immer auch Erinnerungen an Kindheit, Familie und gemeinsame Traditionen. Dieses Gefühl bringt bofrost* nun zurück auf die Festtagstafel - mit Klassikern, die Nostalgie wecken. Gleichzeitig sorgen neue Ideen dafür, dass das Menü überraschend und besonders bleibt.Großes Comeback: BratapfeleisCremiges Eis mit fruchtigem Apfelgeschmack trifft auf einen Kern aus Bourbon-Vanille-Eis sowie einer Füllung aus Äpfeln, Nüssen und Rosinen. Verfeinert mit etwas Zimt, bestreut mit Mandelblättchen und Amarettibröseln. Unser Bratapfeleis war viele Jahre ein Liebling der bofrost*Kundinnen und Kunden und ist nun wieder im Weihnachtsprogramm zu finden. "Kaum ein Dessert steht so sehr für Kindheitserinnerungen, wie der Bratapfel zu Weihnachten", erklärt Emily aus der bofrost* Ernährungsberatung. "Aus produktionstechnischen Gründen konnten wir die Eis-Variante des Klassikers zuletzt nicht anbieten. Aber wie für unsere Kundinnen und Kunden gehört auch für uns dieser Geschmack zu Weihnachten. Darum freuen wir uns sehr, dass das Bratapfeleis pünktlich zum Fest in leicht angepasster Form nun wieder zurück ist."Bratapfeleis, 4 Stück = 520 ml für 9,99 Euro.HirschmedaillonsDieses Jahr keine Lust auf die klassische Weihnachtsgans, aber hochwertig und traditionsreich soll es trotzdem sein? bofrost* hat die Lösung: Auch Wild gehört für viele Familien seit Generationen zum Festtagsmenü und weckt damit Erinnerungen an besonders feierliche Weihnachtsabende. Die zarten Medaillons vom Hirsch von bofrost* sind perfekt für alle, die ihre Gäste mit einem besonderen Premiumgericht "aus dem TK-Bereich" überraschen wollen.Hirschmedaillons, mariniert, 350 g für 18,99 Euro.Seeteufelfilet, naturbelassenDer edle Fisch überzeugt mit festem, aromatischem Fleisch und ist die ideale Basis für feine Weihnachtsgerichte. Für viele Familien hat Fisch zu Weihnachten Tradition - sei es als festliches Hauptgericht an Heiligabend oder als leichter Genuss zwischen den Feiertagen. Ob gebraten, gedünstet oder im Ofen zubereitet - das Seeteufelfilet ist ein echtes Highlight für Fischliebhaber.Unschlüssig, wie ein edles Weihnachtsmenü mit Fisch gelingen kann? Die bofrost*Ernährungsberatung empfiehlt, den Seeteufel zusammen mit Kartoffel-Sahne-Gratin und unserer Zitronen-Dill-Rahmsoße zu servieren. Hier (https://www.bofrost.de/rezeptwelt/rezepte/festliches_37982/zitronen-dill-seeteufel-mit-zuckererbsenschoten_216003.html?recipeCode=a0f9e13c-192d-4947-866b-9c569c05c769) gibt es den Rezept-Vorschlag unserer Ernährungsberatung.Seeteufelfilet, naturbelassen, 500 g für 29,99 Euro.Zitronen-Dill-Rahmsauce 400 g für 5,49 Euro.Kartoffel-Sahne-Gratin 6 Stück = 720 g für 9,99 Euro.Kartoffel-Sahne-Gratin und Steinpilz-TarteAuch ohne Fleisch wird das Festmenü ein Genuss: Kartoffelgerichte zum Beispiel gehören für viele seit Kindheitstagen selbstverständlich auf die Festtagstafel. Die Kombination mit aromatischen Pilzen knüpft an diese Tradition an und bringt zugleich eine moderne, vegetarische Note ins Weihnachtsmenü. bofrost* hat gleich beides im Programm:Das cremige Kartoffel-Sahne-Gratin passt als Beilage oder vegetarisches Highlight eines Hauptgangs, während die Steinpilz -Tarte mit feiner Füllung und feinblättrigem Teigboden ein aromatisches Highlight für alle ist, die es fleischlos mögen.Kartoffel-Sahne-Gratin, 6 Stück = 720 g für 9,99 Euro.Steinpilz -Tarte, 400 g für 8,49 Euro.Wenn es dann doch mal schneller gehen muss: Festtagsmenü Schweinefleisch in PilzsauceEin ganzes Menü klingt nach viel Arbeit. Nicht mit bofrost*: Das Festtagsmenü Schweinefleisch in Pilzsauce aus zartem, mariniertem Schweinefleisch in einer Pilzrahmsauce, dazu Möhren mit Honig verfeinert und leckerem Kartoffelgratin ist bereits in wenigen Minuten servierfertig: Das Gericht entweder bei 160 Grad für 45 Minuten in den Backofen oder bei 600 Watt für ca. 13 Minuten in die Mikrowelle geben. Anschließend zwei Minuten ruhen lassen und genießen.So bleibt Gastgeberinnen und Gastgebern an Weihnachten mehr Zeit für das Wesentliche: entspannte Stunden mit der Familie, statt endlose Stunden in der Küche. Das klingt doch nach einer wunderschönen, neuen Weihnachtstradition!Festtagsmenü Schweinefleisch in Pilzsauce, 450 g für 10,49 EuroMit diesen und weiteren besonderen Menüs zeigt bofrost* einmal mehr, dass sich vor allem mit Tiefkühlprodukten festliche Genussmomente kreieren lassen -, ohne Vorbereitungsstress und direkt bis an die Haustür geliefert. Mit diesen und weiteren besonderen Menüs zeigt bofrost* einmal mehr, dass sich vor allem mit Tiefkühlprodukten festliche Genussmomente kreieren lassen -, ohne Vorbereitungsstress und direkt bis an die Haustür geliefert. Persönliche Beratung und bester Service beim Tiefkühlexperten natürlich inklusive.Für noch mehr Rundum-sorglos-Gefühl erscheint in diesem Jahr erstmals ein digitales bofrost* Weihnachtsmagazin mit Rezeptideen, Gastgebertipps, Rätseln und internationalen Inspirationen. Kompakt und liebevoll zusammengestellt, begleitet es die bofrost* Kundinnen und Kunden durch die Advents- und Festtage. Einfach auf bofrost.de kostenfrei herunterladen und schon beginnt die Weihnachtsstimmung.