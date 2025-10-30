EQS-News: Dimash Fanclub Deutschland / Schlagwort(e): Miscellaneous

DIMASH QUDAIBERGEN EROBERT BERLIN - EINE STIMME, DIE VERBINDET, KOMMT IN DIE MAX-SCHMELING HALLE!



BERLIN, 30. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Am 14. November 2025 kehrt Dimash Qudaibergen, die außergewöhnliche Stimme aus Kasachstan, für ein weiteres exklusives Konzert nach Deutschland zurück, erstmalig in die Max-Schmeling-Halle in Berlin. Mit seiner unverwechselbaren Mischung aus Klassik, Pop, Rock und traditionellen Klängen erschafft Dimash musikalische Welten, in denen sich Emotion und Ausdruck zu einer universellen Sprache verbinden. Sein Stimmumfang von über sechs Oktaven ist beeindruckend - doch was ihn wirklich auszeichnet, ist seine Fähigkeit, Herzen zu erreichen. In jedem Ton liegt eine Geschichte, in jeder Melodie ein Gefühl von Nähe, das über Grenzen und Kulturen hinweg wirkt. Nach gefeierten Auftritten unter anderem im Madison Square Garden New York und in Mexiko-Stadt führt ihn seine Welttournee nun nach Europa. Berlin bildet dabei einen besonderen Moment dieser Reise - den einzigen Deutschland-Termin des Jahres. Eine Botschaft des Friedens und der Toleranz als Hintergrund

Diese Tournee steht zugleich im Zeichen der Zusammenarbeit mit der International Organization for Migration (IOM), deren humanitäre Arbeit Dimash als Botschafter des guten Willens unterstützt. In seiner Musik spiegelt sich die Überzeugung, dass Kunst Menschen zusammenführen und gegenseitiges Verständnis fördern kann. Seine Stimme wird so zu einer Brücke - zwischen Ländern, Sprachen und Herzen. Das Publikum darf sich auf eine bewegende Inszenierung freuen: ein internationales Orchester, moderne Bühnengestaltung und eine sorgfältig komponierte Dramaturgie, die von leisen Balladen bis zu kraftvollen Hymnen reicht. Jeder Auftritt von Dimash ist ein Dialog - zwischen Bühne und Saal, Klang und Stille, Künstler und Publikum. Ein Abend mit Dimash ist keine bloße Show, sondern ein Erlebnis, das die Seele berührt - ein Moment, in dem Musik zu einer Erinnerung an das Menschliche in uns allen wird. Ein Ereignis, das Sie nicht verpassen sollten

Tickets sind über Kontramarka erhältlich. Wer diesen besonderen Abend erleben möchte, sollte sich rechtzeitig einen Platz sichern - denn wenn Dimash Qudaibergen am 14. November in Berlin die Bühne betritt, wird Musik zu einer Brücke des Mitgefühls und der Verbundenheit. Dimash Qudaibergen - am 14.11.2025 live in Berlin.

https://www.kontramarka.com/tickets-dimash-qudaibergen-berlin/ Zu ihrer Information:

deutschlanddimashfanclub@gmail.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2808726/Dimash_Fanclub_Deutschland_DIMASH_QUDAIBERGEN_EROBERT_BERLIN_EIN.jpg View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/dimash-qudaibergen-erobert-berlin---eine-stimme-die-verbindet-kommt-in-die-max-schmeling-halle-302598909.html



