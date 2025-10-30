Alzchem wächst auch in einem anhaltend schwierigen Konjunkturumfeld weiter. So steigert der Spezialchemie-Konzern im dritten Quartal den Umsatz im Jahresvergleich um knapp sechs Prozent auf rund 137 Millionen Euro. Noch deutlicher legte das operative Ergebnis (EBITDA) zu: Hier verbuchte Alzchem ein Plus von knapp 20 Prozent auf 30 Millionen Euro. Beim Nettogewinn verbuchte der Konzern sogar einen Zuwachs von 30 Prozent, denn nach 12,4 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum verdiente man nun 16,3 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
