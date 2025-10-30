© Foto: Sina Schuldt/dpa

US-Zölle und Porsches Kurswechsel beim E-Auto haben Volkswagen tief ins Minus gedrückt. Der Konzern schreibt 1,3 Milliarden Euro Verlust - jetzt droht der größte Sparkurs der Firmengeschichte.Volkswagen ist im dritten Quartal tief in die roten Zahlen gerutscht. Der Konzern verbuchte einen operativen Verlust von 1,3 Milliarden Euro, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Gewinn von 2,8 Milliarden Euro erzielt worden war. Belastet wurde das Ergebnis durch milliardenschwere Abschreibungen und strategische Korrekturen bei Porsche sowie durch neue US-Zölle. Die Gesamtbelastung summierte sich auf 7,5 Milliarden Euro. Damit fiel das Minus zwar geringer aus als von Analysten erwartet, markiert aber …