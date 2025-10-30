DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
BNP P.E-LC 100E UEEOA EUR LU2194448267 BAW/UFN
BNPP E-ECPIGEMT U.ETFEOA EUR LU2365457410 BAW/UFN
BNPP E-ECPIGEMT U.ETFDLA USD LU2533811084 BAW/UFN
