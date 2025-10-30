DJ BBVA trotz Ertragswachstum mit leichtem Gewinnrückgang

Von Elena Vardon

DOW JONES--Die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) hat dank eines Kreditwachstums im allen ihren Märkten ihre Erträge gesteigert. Die spanische Bank, die neben ihrem Heimatmarkt in Mexiko, Südamerika und in der Türkei aktiv ist, verzeichnete im dritten Quartal unter dem Strich aber einen leichten Gewinnrückgang.

Der Nettogewinn sank um 3,7 Prozent zum Vorjahr auf 2,5 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem von der Bank selbst zusammengestellten Konsens mit 2,55 Milliarden gerechnet.

Die Erträge legten um 4,4 Prozent auf 9,1 Milliarden Euro zu und fielen damit höher aus als von Analysten mit 8,96 Milliarden erwartet.

BBVA kündigte an, das geplante Aktienrückkaufprogramm über 993 Millionen Euro am Freitag zu starten. Ein weiteres Programm soll es geben, sobald die Genehmigung der Europäischen Zentralbank vorliegt.

Die Bank hatte jüngst ihren Versuch aufgegeben, den spanischen Konkurrenten Sabadell zu übernehmen. Die Offerte im Volumen von 16 Milliarden Euro war nicht von ausreichend Aktionären angenommen worden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2025 02:58 ET (06:58 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.