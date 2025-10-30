WIESBADEN (ots) -Erwerbstätige mit Wohnort in Deutschland, September 20250,0 % zum Vormonat (saisonbereinigt)+0,3 % zum Vormonat (nicht saisonbereinigt)-0,1 % zum VorjahresmonatIm September 2025 waren rund 45,9 Millionen Menschen mit Wohnort in Deutschland (Inländerkonzept) erwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) ging die Zahl der Erwerbstätigen damit saisonbereinigt leicht gegenüber dem Vormonat zurück (-21 000 Personen; 0,0 %). Dies war der fünfte Rückgang in Folge, denn von Mai bis August 2025 war die Erwerbstätigkeit ebenfalls um durchschnittlich je 15 000 Personen gegenüber dem Vormonat zurückgegangen.Nicht saisonbereinigt stieg die Zahl der Erwerbstätigen im September 2025 gegenüber August 2025 mit Beginn der Herbstbelebung um 150 000 Personen (+0,3 %). Der saisonal übliche Anstieg der Erwerbstätigenzahl fiel damit merklich schwächer aus als im September-Durchschnitt der Jahre 2022 bis 2024 (+196 000 Personen).Erwerbstätigenzahl im September 2025 leicht unter VorjahresniveauIm Vorjahresvergleich gegenüber September 2024 sank die Zahl der Erwerbstätigen im September 2025 um 46 000 Personen (-0,1 %). Der seit Mai 2025 auf dem Arbeitsmarkt erkennbare Abwärtstrend im Vorjahresvergleich setzte sich somit fort.Erwerbstätigenzahl im 3. Quartal 2025 saisonbereinigt 0,1 % niedriger als im VorquartalIm Durchschnitt des 3. Quartals 2025 gab es nach vorläufigen Berechnungen rund 46,0 Millionen Erwerbstätige mit Arbeitsort in Deutschland (Inlandskonzept). Im Vergleich zum Vorquartal sank die Zahl der Erwerbstätigen saisonbereinigt um 41 000 Personen (-0,1 %). Ausführliche Ergebnisse zum 3. Quartal 2025 erscheinen am 18. November 2025.Bereinigte Erwerbslosenquote steigt im September 2025 auf 3,9 %Im September 2025 waren nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung 1,84 Millionen Personen erwerbslos. Das waren 425 000 Personen oder 30,1 % mehr als im September 2024. Die Erwerbslosenquote stieg auf 4,1 % und zeigte damit im Vergleich zum Vorjahresmonat einen starken Anstieg um 0,9 Prozentpunkte (September 2024: 3,2 %).Bereinigt um saisonale und irreguläre Effekte lag die Erwerbslosenzahl im September 2025 mit 1,71 Millionen Personen um 15 000 Personen über dem Vormonat August (+0,9 %). Die bereinigte Erwerbslosenquote stieg auf 3,9 % (August 2025: 3,8 %).Methodische Hinweise:In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen Vergleichszeiträume zu beachten: Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der saisonbereinigte Vergleich zum Vormonat beziehungsweise zum Vorquartal. Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der Vorjahresvergleich dient dagegen einem längerfristigen Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen weitgehend unabhängig.Neben der Erstberechnung der Erwerbstätigenzahl für den Berichtsmonat September 2025 wurden im Rahmen der turnusmäßigen Überarbeitung der Ergebnisse der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen auch die vorläufigen monatlichen und vierteljährlichen Ergebnisse zur Erwerbstätigkeit im Jahr 2025 neu berechnet. Hierbei wurden alle zum jetzigen Berechnungszeitpunkt zusätzlich verfügbaren erwerbsstatistischen Quellen einbezogen. Aus der Neuberechnung resultieren für die monatlichen Erwerbstätigenzahlen trotz geringfügiger absoluter Niveauanpassungen keine Änderungen der bisher veröffentlichten Vorjahresveränderungsraten.Die Erwerbstätigenzahlen aus der Erwerbstätigenrechnung unterscheiden sich von denen aus der Arbeitskräfteerhebung, die in den Mikrozensus integriert ist. Die Abweichungen sind vor allem auf Unterschiede der in beiden Statistiken eingesetzten Methoden und Verfahren zurückzuführen, basieren aber in Teilen auch auf nicht vollständig übereinstimmenden Definitionen. Hintergrundinformationen zu den Ergebnisunterschieden bieten die Erläuterungen zur Statistik.Mit der Veröffentlichung zum Berichtsmonat April 2025 hat das Statistische Bundesamt die Hochrechnung der monatlichen Ergebnisse aus der Arbeitskräfteerhebung rückwirkend ab 2009 auf Bevölkerungseckwerte umgestellt, die auf Basis des Zensus 2022 ermittelt wurden. Ausführliche Informationen zum Mikrozensus und zur Umstellung auf den Zensus 2022 bietet eine Sonderseite im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes. Auswirkungen auf den Bereich der Arbeitsmarktberichterstattung werden auf einer Themenseite dargestellt.Erwerbstätige und Erwerbslose werden nach dem Erwerbsstatuskonzept der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) gezählt. Die ausgewiesene Erwerbslosigkeit weicht daher von der registrierten Arbeitslosigkeit ab, die von der Bundesagentur für Arbeit entsprechend dem Sozialgesetzbuch ermittelt und veröffentlicht wird. Für die Berechnung der Erwerbslosenquoten werden im Europäischen Statistischen System einheitlich die Ergebnisse der Arbeitskräfteerhebungen zugrunde gelegt.Weitere Informationen:Eine Tabelle mit Monatsergebnissen zur Zahl der Erwerbstätigen (Originalwerte und saisonbereinigte Werte) aus der Erwerbstätigenrechnung bietet die Themenseite "Erwerbstätigkeit" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes. Dort sind auch aus der Arbeitskräfteerhebung Tabellen mit Ergebnissen zur Erwerbslosigkeit einschließlich der Erwerbslosenquote verfügbar. Tief gegliederte Daten und lange Zeitreihen können in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden: Daten zu Erwerbstätigen aus der Erwerbstätigenrechnung sind in den Tabellen 13321-0001 (Monate), 13321-0002 (Quartale) und 81000-0011 (Jahre) verfügbar. Monatsdaten zu Erwerbstätigen und Erwerbslosen aus der Arbeitskräfteerhebung sind in den Tabellen 13231-0001 (Überblick), 13231-0002 (Erwerbslose, Erwerbstätige und Erwerbspersonen) und 13231-0003 (Erwerbslosenquoten) zu finden.Ergebnisse zum Arbeitsmarkt sind auch im "Dashboard Konjunktur" verfügbar, das Teil des "Dashboard Deutschland" (www.dashboard-deutschland.de) ist. In diesem Datenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren der amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und Finanzen sowie Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen, Energie und Ukraine. Mit dem "Pulsmesser Wirtschaft" steht dort auch ein Tool zur Konjunkturbeobachtung in Echtzeit bereit.Sonderseite zum Thema Fachkräfte:Daten und Fakten rund um das Thema Fachkräfte bündelt das Statistische Bundesamt auf einer eigenen Sonderseite (www.destatis.de/fachkraefte): Das Datenangebot umfasst die Bereiche Demografie, Erwerbstätigkeit, Bildung und Zuwanderung. 